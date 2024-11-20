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Гороскоп на 20 ноября: Близнецам — новости, Девам — сюрпризы

20 ноября 2024 00:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2024 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 20 ноября, — 19 лунный день. Луна под знаком Рак, который повышает эмоциональную чувствительность у людей. В этот период неплохо обстоят дела, касающиеся юриспруденции и антиквариата. Астрологи советуют всем знакам Зодиака быть осмотрительными с предметами из металла и огнем.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 20 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут крайне энергичными, но необходимо направить эту энергию в правильное русло. Астрологи советуют не ссориться с сотрудниками или родными и заняться физическими упражнениями, чтобы сберечь жизненный баланс.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день будет благоприятным для окончания дел, которые Тельцы уже давно откладывали. Звезды не советуют инвестировать в рискованные проекты, ведь есть риск пострадать в финансовом плане. Вечером лучше заняться любимым делом или побыть в семейном кругу.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы будут наполнены идеями, но не нужно их сразу все воплощать в жизнь. Чтобы не допустить ошибок, стоит поговорить с коллегами или друзьями. К тому же, эти люди могут получить неожиданные новости, которые изменят все планы.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Это благоприятный день для наведения порядка, причем, как в делах, так и внутри головы. Звезды советуют Ракам выделить немного времени своим потребностям и отдохнуть, чтобы восстановить жизненную энергию. А чтобы в отношениях не было недоразумений, нужно быть открытыми.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Благодаря идеям и харизме Львы смогут привлечь внимание окружающих. Это можно использовать для того, чтобы укрепить свою позицию в работе или отношениях с любимыми людьми. Астрологи не советуют очень драматизировать в общении, особенно, в разговорах с родными людьми.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы захотят что-то организовать, но следует составить детальный план на ближайшее время, чтобы лучше сосредоточиться. Во второй половине дня эти люди могут получить хорошие сюрпризы или встретиться со старыми друзьями.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи рекомендуют Весам концентрировать свое внимание на профессиональных и финансовых вопросах и избегать любых ссор. Вечером следует почитать хорошую книгу или отдохнуть, чтобы снять напряжение.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня интуиция Скорпионов будет на высоком уровне, поэтому лучше прислушиваться к внутреннему голосу. К тому же, в этот день можно принимать важные решения, но необходимо проявлять больше отзывчивости и внимания к своей второй половинке.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если Стрельцы не будут спешить, то сегодня могут добиться больших успехов. Астрологи советуют уделить внимание деталям и не принимать поспешных решений. В разговоре с родными нужно быть терпеливыми.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшний день принесет Козерогам новые возможности в профессиональном плане. Астрологи советуют смело брать на себя ответственность и оставаться открытыми.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день Водолеи будут очень вдохновенными, но необходимо сконцентрироваться, чтобы добиться успехов. К тому же, это благоприятный день для обучения, творчества и новых проектов. Вечером лучше провести время с родными или друзьями.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Звезды советуют Рыбам сконцентрироваться на внутреннем мире, заняться медитацией или прогуляться на свежем воздухе. Однако, следует быть внимательными к деньгам и большим расходам.

Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут жениться в следующем году.

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