Гороскоп на сегодня, 20 ноября 2024 года, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Pinterest

Сегодня, 20 ноября, — 19 лунный день. Луна под знаком Рак, который повышает эмоциональную чувствительность у людей. В этот период неплохо обстоят дела, касающиеся юриспруденции и антиквариата. Астрологи советуют всем знакам Зодиака быть осмотрительными с предметами из металла и огнем.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 20 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня Овны будут крайне энергичными, но необходимо направить эту энергию в правильное русло. Астрологи советуют не ссориться с сотрудниками или родными и заняться физическими упражнениями, чтобы сберечь жизненный баланс.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодняшний день будет благоприятным для окончания дел, которые Тельцы уже давно откладывали. Звезды не советуют инвестировать в рискованные проекты, ведь есть риск пострадать в финансовом плане. Вечером лучше заняться любимым делом или побыть в семейном кругу.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня Близнецы будут наполнены идеями, но не нужно их сразу все воплощать в жизнь. Чтобы не допустить ошибок, стоит поговорить с коллегами или друзьями. К тому же, эти люди могут получить неожиданные новости, которые изменят все планы.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Это благоприятный день для наведения порядка, причем, как в делах, так и внутри головы. Звезды советуют Ракам выделить немного времени своим потребностям и отдохнуть, чтобы восстановить жизненную энергию. А чтобы в отношениях не было недоразумений, нужно быть открытыми.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Благодаря идеям и харизме Львы смогут привлечь внимание окружающих. Это можно использовать для того, чтобы укрепить свою позицию в работе или отношениях с любимыми людьми. Астрологи не советуют очень драматизировать в общении, особенно, в разговорах с родными людьми.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девы захотят что-то организовать, но следует составить детальный план на ближайшее время, чтобы лучше сосредоточиться. Во второй половине дня эти люди могут получить хорошие сюрпризы или встретиться со старыми друзьями.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Астрологи рекомендуют Весам концентрировать свое внимание на профессиональных и финансовых вопросах и избегать любых ссор. Вечером следует почитать хорошую книгу или отдохнуть, чтобы снять напряжение.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня интуиция Скорпионов будет на высоком уровне, поэтому лучше прислушиваться к внутреннему голосу. К тому же, в этот день можно принимать важные решения, но необходимо проявлять больше отзывчивости и внимания к своей второй половинке.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Если Стрельцы не будут спешить, то сегодня могут добиться больших успехов. Астрологи советуют уделить внимание деталям и не принимать поспешных решений. В разговоре с родными нужно быть терпеливыми.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшний день принесет Козерогам новые возможности в профессиональном плане. Астрологи советуют смело брать на себя ответственность и оставаться открытыми.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день Водолеи будут очень вдохновенными, но необходимо сконцентрироваться, чтобы добиться успехов. К тому же, это благоприятный день для обучения, творчества и новых проектов. Вечером лучше провести время с родными или друзьями.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Звезды советуют Рыбам сконцентрироваться на внутреннем мире, заняться медитацией или прогуляться на свежем воздухе. Однако, следует быть внимательными к деньгам и большим расходам.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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