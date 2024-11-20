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Гороскоп на 20 листопада: Близнюкам — новини, Дівам — сюрпризи

20 листопада 2024 00:05
Світлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на сьогодні, 20 листопада 2024, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 20 листопада, — 19 місячний день. Місяць під знаком Рак, який підвищує емоційну чутливість в людей. У цей період непогано йдуть справи, які стосуються юриспруденції та антикваріату. Астрологи радять всім знакам Зодіаку бути обачними з предметами з металу і вогнем. 

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 20 листопада.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на середу, 20 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Сьогодні Овни будуть вкрай енергійними, але необхідно направити цю енергію у правильне русло. Астрологи радять не сваритися зі співробітниками або рідними і зайнятися фізичними вправами, щоб зберегти життєвий баланс.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день буде сприятливим для закінчення справ, які Тельці вже давно відкладали. Зірки не радять інвестувати в ризиковані проєкти, адже є ризик постраждати у фінансовому плані. Ввечері краще зайнятися улюбленою справою або побути в сімейному колі.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки будуть сповнені ідеями, але не потрібно їх одразу всі втілювати в життя. Щоб не припуститися помилок, варто поговорити з колегами або друзями. До того ж, ці люди можуть отримати неочікувані новини, які змінять всі плани. 

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Це сприятливий день для наведення порядку, причому, як у справах, так і всередині голови. Зірки радять Ракам виділити трохи часу своїм потребам і відпочити, щоб відновити життєву енергію. А щоб у стосунках не було непорозумінь, необхідно бути відкритими.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Завдяки ідеям і харизмі Леви зможуть привернути увагу оточуючих людей. Це можна використати для того, щоб зміцнити свою позицію в роботі або стосунках з коханими людьми. Астрологи не радять дуже драматизувати у спілкуванні, особливо, у розмовах з рідними людьми.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Діви захочуть щось організувати, але варто скласти детальний план на найближчий час, щоб краще зосередитися. В другій половині дня ці люди можуть отримати гарні сюрпризи або зустрітися зі старими друзями.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи рекомендують Терезам концентрувати свою увагу на професійні та фінансові питання і уникати будь-яких сварок. Ввечері варто почитати хорошу книгу або відпочити, щоб зняти напругу.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні інтуїція Скорпіонів буде на високому рівні, тому краще дослухатися до внутрішнього голосу. До того ж, у цей день можна приймати важливі рішення, але необхідно проявляти більше чуйності та уваги до своєї другої половинки.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Якщо Стрільці не поспішатимуть, то сьогодні можуть досягти великих успіхів. Астрологи радять приділити увагу деталям і не приймати поспішних рішень. У розмові з рідними необхідно бути терплячими. 

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогоднішній день принесе Козерогам нові можливості в професійному плані. Астрологи радять сміливо брати на себе відповідальність і залишатися відкритими. 

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня Водолії будуть дуже натхненними, але необхідно сконцентруватися, щоб досягти успіхів. До того ж, це сприятливий день для навчання, творчості та нових проєктів. Ввечері краще провести час з рідними або друзями.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Зірки радять Рибам сконцентруватися на внутрішньому світі, а також зайнятися медитацією або прогулятися на свіжому повітрі. Однак, варто бути уважними до грошей і великих витрат.

Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть одружитися наступного року. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку здійснять свої мрії до початку 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, в сім’ї яких знаків Зодіаку очікується поповнення в 2025 році.

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