Гороскоп на сьогодні, 20 листопада 2024, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 20 листопада, — 19 місячний день. Місяць під знаком Рак, який підвищує емоційну чутливість в людей. У цей період непогано йдуть справи, які стосуються юриспруденції та антикваріату. Астрологи радять всім знакам Зодіаку бути обачними з предметами з металу і вогнем.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю середу, 20 листопада.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні Овни будуть вкрай енергійними, але необхідно направити цю енергію у правильне русло. Астрологи радять не сваритися зі співробітниками або рідними і зайнятися фізичними вправами, щоб зберегти життєвий баланс.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогоднішній день буде сприятливим для закінчення справ, які Тельці вже давно відкладали. Зірки не радять інвестувати в ризиковані проєкти, адже є ризик постраждати у фінансовому плані. Ввечері краще зайнятися улюбленою справою або побути в сімейному колі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюки будуть сповнені ідеями, але не потрібно їх одразу всі втілювати в життя. Щоб не припуститися помилок, варто поговорити з колегами або друзями. До того ж, ці люди можуть отримати неочікувані новини, які змінять всі плани.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Це сприятливий день для наведення порядку, причому, як у справах, так і всередині голови. Зірки радять Ракам виділити трохи часу своїм потребам і відпочити, щоб відновити життєву енергію. А щоб у стосунках не було непорозумінь, необхідно бути відкритими.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Завдяки ідеям і харизмі Леви зможуть привернути увагу оточуючих людей. Це можна використати для того, щоб зміцнити свою позицію в роботі або стосунках з коханими людьми. Астрологи не радять дуже драматизувати у спілкуванні, особливо, у розмовах з рідними людьми.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Діви захочуть щось організувати, але варто скласти детальний план на найближчий час, щоб краще зосередитися. В другій половині дня ці люди можуть отримати гарні сюрпризи або зустрітися зі старими друзями.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Астрологи рекомендують Терезам концентрувати свою увагу на професійні та фінансові питання і уникати будь-яких сварок. Ввечері варто почитати хорошу книгу або відпочити, щоб зняти напругу.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні інтуїція Скорпіонів буде на високому рівні, тому краще дослухатися до внутрішнього голосу. До того ж, у цей день можна приймати важливі рішення, але необхідно проявляти більше чуйності та уваги до своєї другої половинки.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Якщо Стрільці не поспішатимуть, то сьогодні можуть досягти великих успіхів. Астрологи радять приділити увагу деталям і не приймати поспішних рішень. У розмові з рідними необхідно бути терплячими.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогоднішній день принесе Козерогам нові можливості в професійному плані. Астрологи радять сміливо брати на себе відповідальність і залишатися відкритими.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цього дня Водолії будуть дуже натхненними, але необхідно сконцентруватися, щоб досягти успіхів. До того ж, це сприятливий день для навчання, творчості та нових проєктів. Ввечері краще провести час з рідними або друзями.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Зірки радять Рибам сконцентруватися на внутрішньому світі, а також зайнятися медитацією або прогулятися на свіжому повітрі. Однак, варто бути уважними до грошей і великих витрат.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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