Главная Праздники Гороскоп на 11 августа: Тельцам — интуиция, Львам — осторожность

Гороскоп на 11 августа: Тельцам — интуиция, Львам — осторожность

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 01:26
Гороскоп на 11 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 11 августа, на нас влияет убывающая Луна в знаке Рыбы, а это значит — эмоции обостряются, интуиция становится почти безошибочной, а душа тянется к искусству и глубоким переживаниям. Но не все так просто: 19-е лунные сутки считаются одними из самых сложных, ведь они могут запутать нас в паутине собственных негативных эмоций. Астрологи предупреждают знаки Зодиака — в этот понедельник стоит избегать конфликтов, лишней болтовни и новых знакомств. Главный совет — сохранять внутреннюю гармонию и не поддаваться провокациям.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 11 августа.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 11 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

День испытает вашу выдержку — эмоции могут вырываться наружу, провоцируя конфликты. Лучше избегать споров и сконцентрироваться на мелких делах. Интуиция подскажет, с кем стоит держать дистанцию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Возможны странные сны или предчувствия, которые окажутся правдивыми. Сегодня хорошо подводить итоги, а не начинать новые дела. Избегайте чужих советов — ваш внутренний голос точнее.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эмоциональный фон нестабилен, и вы можете почувствовать желание уединиться. Отличное время для чтения, музыки или творчества. Не вмешивайтесь в чужие проблемы, даже если вас об этом попросят.

Рак (22 июня — 22 июля)

Интуиция сегодня на пике — используйте это для решения личных вопросов. Но будьте осторожны с эмоциями: старые обиды могут напомнить о себе. Лучше отпустить их.

Лев (23 июля — 21 августа)

День требует осторожности в словах и поступках. Не стоит в этот понедельник браться за масштабные проекты. Короткая медитация или прогулка у воды помогут обрести спокойствие.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Ваш ум сегодня чрезвычайно аналитический, но эмоции могут мешать. Удачный день, чтобы навести порядок в делах и подумать о финансах. Не поддавайтесь чужим манипуляциям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете почувствовать желание отдалиться от шумных компаний и посвятить время себе. Займитесь искусством или чем-то вдохновляющим. Не спешите делиться планами — сохраните их в тайне.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Энергетика дня усиливает вашу чувствительность. Стоит контролировать ревность, зависть или обиды — они могут испортить отношения. Совет найдете в книге или фильме, который вас зацепит.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете почувствовать усталость и желание избегать людей. Не планируйте важных встреч и не вмешивайтесь в чужие конфликты. Проведи время на природе или за спокойным занятием.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот понедельник — не для карьерных рывков, а для восстановления сил. Вы можете столкнуться со слухами или интригами — держитесь в стороне. Вечер стоит провести в тишине.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Эмоции могут качаться, как маятник, поэтому избегайте стрессовых ситуаций. Хорошо пойдет творчество или духовные практики. Не позволяйте чужим настроениям влиять на ваши.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы особенно чувствительны ко всему, что происходит вокруг. Можете улавливать энергии людей и событий, поэтому выбирайте приятное окружение. Вечер подходит для романтических моментов или размышлений.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 11 августа
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
