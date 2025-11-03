Гороскоп на 3 ноября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 3 ноября — день, когда можно начать что-то новое, но с глубоким осознанием своих мотивов. Луна растет в огненном знаке Овна, призывая к активности, решительности и внутреннему пробуждению. 14-е лунные сутки — период духовного роста, самопознания и поиска истины. Астрологи советуют знакам Зодиака направить силы на совершенствование себя, обуздание эмоций и преодоление внутренних противоречий.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 3 ноября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы сегодня в своей стихии: энергии — хоть отбавляй. Но астрологи предупреждают — не тратьте ее на споры, лучше используйте для решения личных вопросов или новых начинаний.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День может принести внутреннее волнение или сомнения относительно будущего. Вместо сопротивления переменам примите их спокойно — они ведут вас к обновлению.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша коммуникабельность сегодня на пике, и вы можете легко повлиять на других. Но осторожно с обещаниями — не все, что кажется легким, таково на самом деле.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот понедельник захочется побыть дома или с близкими. Но не забывайте об обязанностях. Энергия Луны подскажет, как гармонизировать день.

Лев (23 июля — 21 августа)

3 ноября может подкинуть новые возможности, но и испытание на терпение. Контролируйте свой огонь — не все готовы к вашей прямоте, даже если вы правы.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи советуют не спешить — этот день больше подходит для анализа, чем для действий. Отпустите контроль хотя бы на несколько часов — иногда жизнь сама показывает правильное направление.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Возможна внутренняя борьба между желанием действовать и потребностью в гармонии. Найдите баланс через творчество или общение с единомышленниками — это поможет снять напряжение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Энергетика дня сильная, но может быть нестабильной. Не позволяйте эмоциям управлять решениями — интуиция сегодня подсказывает, как избежать конфликтов и сохранить авторитет.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Звезды поддерживают ваши смелые планы. Вы можете начать новый этап в работе или в отношениях, если не будете слишком спешить — баланс между действием и осознанием сейчас ключевой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День открывает путь к внутреннему очищению. Не бойтесь признаться себе в собственных слабостях — это не поражение, а шанс стать сильнее и мудрее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете вдохновить других своими идеями, но не теряйте связь с реальностью. Практический подход поможет воплотить даже самые смелые планы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Луна дарит вам мощную интуицию — доверяйте ощущениям. Этот понедельник благоприятен для отдыха, медитации или творчества — именно это поможет зарядиться.

