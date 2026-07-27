Финансовая удача уже стучится в дверь пяти знаков Зодиака: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Новая неделя с 27 июля по 2 августа пройдет под знаком важных решений и новых начинаний. Главной картой этого периода стала "Колесо Фортуны" — символ поворотов судьбы и удачи. Карты Таро назвали знаки Зодиака, которым предстоит особый период, когда деньги будут приходить легко.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывают, кому на этой неделе карты Таро обещают наибольшие шансы на финансовый успех.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

На этой неделе вы увидите результаты своих усилий. "Девятка Пентаклей" говорит о заслуженной награде и удовлетворении от того, что было создано собственными руками. Возможно, придет понимание, что вложенное время и силы не были напрасными. Стоит обратить внимание на собственные таланты и дополнительные возможности заработка.

Близнецы — карта Таро "Маг"

Вам выпала карта "Маг", которая говорит о силе ваших знаний, умений и связей. Не преуменьшайте свои способности. Новый проект, полезное знакомство, удачная идея или предложение могут стать тем самым толчком, который изменит ситуацию.

Дева — карта Таро "Королева Пентаклей"

"Королева Пентаклей" говорит, что на этой неделе у вас появится шанс улучшить финансовое положение благодаря организованности, ответственности и вниманию к деталям. Это хороший период, чтобы пересмотреть бюджет, завершить отложенные дела или подумать, как превратить свои знания в дополнительный доход.

Стрелец — карта Таро "Восьмерка Жезлов"

В период с 27 июля по 2 августа события будут развиваться гораздо быстрее, чем ожидалось. Это может быть неделя неожиданных предложений и идей, которые принесут пользу в будущем. Доверьтесь своей интуиции и не откладывайте принятие решений.

Козерог — карта Таро "Император"

"Император" говорит, что финансовая удача может прийти благодаря дисциплине, планированию и правильной стратегии. Не обязательно ждать неожиданного подарка. Иногда самый большой финансовый прорыв начинается с четкого плана. Стоит проявить лидерские качества и смело брать на себя ответственность.

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