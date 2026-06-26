Фаза Луны сегодня, 26 июня 2026: каким знакам Зодиака повезет
С приближением полнолуния усиливаются наши эмоции, желания и стремление к переменам. Сегодня, 26 июня, растущая Луна будет продолжать находиться под влиянием Скорпиона до самого вечера, наполняя день активностью, решимостью и желанием двигаться вперед. Стрелец, который займет место Скорпиона, добавит оптимизма. Лунный календарь дает важную подсказку: в этот день стоит внимательнее прислушиваться к себе.
Новини.LIVE рассказывают, что советует лунный календарь, каких ошибок стоит избегать и каким знакам Зодиака этот день подарит больше всего шансов на успех.
Как фаза Луны повлияет на пятницу, 26 июня
11-й лунный день продлится до 15:35, после чего наступит 12-й лунный день, который принесет более спокойное и душевное настроение. Растущая Луна будет способствовать накоплению сил и завершению важных дел. Сейчас хорошо видно, какие решения последних недель оказались правильными.
Первая половина дня под влиянием Скорпиона обостряет интуицию, помогает разобраться в сложных вопросах и заметить скрытые возможности. После перехода Луны в Стрельца в 19:40 усилится желание общаться, планировать путешествия, учиться и смотреть в будущее с оптимизмом.
Какие дела сегодня будут удачными
Этот день подходит для:
- завершения старых проектов;
- финансового планирования;
- обучения;
- творческих занятий;
- переговоров;
- оформления документов;
- подготовки к важным событиям;
- наведения порядка в делах;
- искренних разговоров с близкими.
Чего следует избегать сегодня
Не следует действовать импульсивно, особенно в первой половине дня. Скорпион может провоцировать ревность, обиды и желание контролировать других. После вечернего перехода Луны в Стрельца важно не переоценивать свои возможности и не давать обещаний, которые будет сложно выполнить.
Чего нельзя делать 26 июня
Сегодня нельзя:
- начинать споры;
- манипулировать;
- распространять сплетни;
- сознательно оскорблять других;
- поспешно совершать крупные покупки.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 26 июня
Наиболее благоприятным этот день будет для:
- Скорпионов
Вы сможете успешно завершить дела, которые давно требовали внимания.
- Стрельцов
Вы почувствуете прилив вдохновения и получите интересные предложения ближе к вечеру.
- Рыб
День станет прекрасной возможностью укрепить отношения, найти единомышленников или получить поддержку в важных вопросах.
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