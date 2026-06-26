Фаза Луны сегодня, 26 июня 2026: каким знакам Зодиака этот день принесет удачу

Зодиакальный круг, красивая улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

С приближением полнолуния усиливаются наши эмоции, желания и стремление к переменам. Сегодня, 26 июня, растущая Луна будет продолжать находиться под влиянием Скорпиона до самого вечера, наполняя день активностью, решимостью и желанием двигаться вперед. Стрелец, который займет место Скорпиона, добавит оптимизма. Лунный календарь дает важную подсказку: в этот день стоит внимательнее прислушиваться к себе.

Новини.LIVE рассказывают, что советует лунный календарь, каких ошибок стоит избегать и каким знакам Зодиака этот день подарит больше всего шансов на успех.

Как фаза Луны повлияет на пятницу, 26 июня

11-й лунный день продлится до 15:35, после чего наступит 12-й лунный день, который принесет более спокойное и душевное настроение. Растущая Луна будет способствовать накоплению сил и завершению важных дел. Сейчас хорошо видно, какие решения последних недель оказались правильными.

Первая половина дня под влиянием Скорпиона обостряет интуицию, помогает разобраться в сложных вопросах и заметить скрытые возможности. После перехода Луны в Стрельца в 19:40 усилится желание общаться, планировать путешествия, учиться и смотреть в будущее с оптимизмом.

Какие дела сегодня будут удачными

Этот день подходит для:

Читайте также:

завершения старых проектов;

финансового планирования;

обучения;

творческих занятий;

переговоров;

оформления документов;

подготовки к важным событиям;

наведения порядка в делах;

искренних разговоров с близкими.

Чего следует избегать сегодня

Не следует действовать импульсивно, особенно в первой половине дня. Скорпион может провоцировать ревность, обиды и желание контролировать других. После вечернего перехода Луны в Стрельца важно не переоценивать свои возможности и не давать обещаний, которые будет сложно выполнить.

Чего нельзя делать 26 июня

Сегодня нельзя:

начинать споры;

манипулировать;

распространять сплетни;

сознательно оскорблять других;

поспешно совершать крупные покупки.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 26 июня

Наиболее благоприятным этот день будет для:

Скорпионов

Вы сможете успешно завершить дела, которые давно требовали внимания.

Стрельцов

Вы почувствуете прилив вдохновения и получите интересные предложения ближе к вечеру.

Рыб

День станет прекрасной возможностью укрепить отношения, найти единомышленников или получить поддержку в важных вопросах.

Также делимся другими интересными темами по астрологии

Кто из знаков Зодиака окунется в невероятные приключения летом 2026 года.

Кому из знаков Зодиака будет сопутствовать удача в деньгах все лето.