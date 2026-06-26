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Главная Праздники Фаза Луны сегодня, 26 июня 2026: каким знакам Зодиака повезет

Фаза Луны сегодня, 26 июня 2026: каким знакам Зодиака повезет

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 05:05
Фаза Луны сегодня, 26 июня 2026: каким знакам Зодиака этот день принесет удачу
Зодиакальный круг, красивая улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

С приближением полнолуния усиливаются наши эмоции, желания и стремление к переменам. Сегодня, 26 июня, растущая Луна будет продолжать находиться под влиянием Скорпиона до самого вечера, наполняя день активностью, решимостью и желанием двигаться вперед. Стрелец, который займет место Скорпиона, добавит оптимизма. Лунный календарь дает важную подсказку: в этот день стоит внимательнее прислушиваться к себе.

Новини.LIVE рассказывают, что советует лунный календарь, каких ошибок стоит избегать и каким знакам Зодиака этот день подарит больше всего шансов на успех.

Как фаза Луны повлияет на пятницу, 26 июня

11-й лунный день продлится до 15:35, после чего наступит 12-й лунный день, который принесет более спокойное и душевное настроение. Растущая Луна будет способствовать накоплению сил и завершению важных дел. Сейчас хорошо видно, какие решения последних недель оказались правильными.

Первая половина дня под влиянием Скорпиона обостряет интуицию, помогает разобраться в сложных вопросах и заметить скрытые возможности. После перехода Луны в Стрельца в 19:40 усилится желание общаться, планировать путешествия, учиться и смотреть в будущее с оптимизмом.

Какие дела сегодня будут удачными

Этот день подходит для:

Читайте также:
  • завершения старых проектов;
  • финансового планирования;
  • обучения;
  • творческих занятий;
  • переговоров;
  • оформления документов;
  • подготовки к важным событиям;
  • наведения порядка в делах;
  • искренних разговоров с близкими.

Чего следует избегать сегодня

Не следует действовать импульсивно, особенно в первой половине дня. Скорпион может провоцировать ревность, обиды и желание контролировать других. После вечернего перехода Луны в Стрельца важно не переоценивать свои возможности и не давать обещаний, которые будет сложно выполнить.

Чего нельзя делать 26 июня

Сегодня нельзя:

  • начинать споры;
  • манипулировать;
  • распространять сплетни;
  • сознательно оскорблять других;
  • поспешно совершать крупные покупки.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 26 июня

Наиболее благоприятным этот день будет для:

  • Скорпионов

Вы сможете успешно завершить дела, которые давно требовали внимания.

  • Стрельцов

Вы почувствуете прилив вдохновения и получите интересные предложения ближе к вечеру.

  • Рыб

День станет прекрасной возможностью укрепить отношения, найти единомышленников или получить поддержку в важных вопросах.

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Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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