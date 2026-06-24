Фаза Луны сегодня, 24 июня 2026: какие дела принесут успех

Девушка с Луной, фазы Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Сегодня, 24 июня, Луна продолжает набирать силу перед полнолунием. Наше небесное светило находится в знаке Скорпиона. Поэтому энергия этого дня будет эмоционально насыщенной и несколько напряженной. Июньский лунный календарь дает важную подсказку: Луна будет способствовать решительным шагам, но не простит поспешности.

Новини.LIVE рассказывают, какие дела сегодня будут удачными и каких ошибок стоит избегать.

Как фаза Луны 24 июня повлияет на день

День начался с девятой лунной фазы, а уже в 13:11 по киевскому времени начнется 10-й лунный день, который подарит силы и мотивацию. Появится желание действовать и воплощать замыслы в жизнь.

Переход Луны в знак Скорпиона в 7:42 по киевскому времени усилит интуицию и поможет замечать детали, которые раньше оставались без внимания. В то же время люди могут быть более чувствительными к критике и острее реагировать на конфликтные ситуации.

Какие дела сегодня будут удачными

24 июня — благоприятный день для:

планирования будущих проектов и дел;

пересмотра старых планов;

переговоров;

решения финансовых вопросов;

наведения порядка в личных делах;

избавления от вредных привычек.

Удачными могут быть крупные покупки, поиск новых источников дохода и обсуждение важных семейных решений. Лунный календарь также рекомендует уделить время саморазвитию и обучению.

Чего стоит избегать сегодня

Несмотря на сильную энергетику дня, не следует принимать решения под влиянием эмоций. Это главное предостережение этой даты. Чрезмерная категоричность, ревность, обиды и желание любой ценой доказать свою правоту могут испортить отношения с близкими и коллегами.

Также астрологи не советуют в этот день брать на себя слишком много обязанностей. Особенно если вы не уверены, что их удастся выполнить вовремя. Переутомление сегодня может дать о себе знать быстрее, чем обычно. Поэтому распределяйте свои ресурсы с умом.

Чего нельзя делать сегодня, 24 июня

Астрологи отмечают, что этот день потребует внутренней дисциплины и умения прислушиваться к собственной интуиции. 24 июня категорически нельзя:

начинать или вступать в ссоры;

выяснять отношения;

разглашать свои планы окружающим;

совершать импульсивные покупки;

торопиться с решениями.

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