Фаза Луны сегодня, 24 июня 2026: какие дела принесут успех
Сегодня, 24 июня, Луна продолжает набирать силу перед полнолунием. Наше небесное светило находится в знаке Скорпиона. Поэтому энергия этого дня будет эмоционально насыщенной и несколько напряженной. Июньский лунный календарь дает важную подсказку: Луна будет способствовать решительным шагам, но не простит поспешности.
Новини.LIVE рассказывают, какие дела сегодня будут удачными и каких ошибок стоит избегать.
Как фаза Луны 24 июня повлияет на день
День начался с девятой лунной фазы, а уже в 13:11 по киевскому времени начнется 10-й лунный день, который подарит силы и мотивацию. Появится желание действовать и воплощать замыслы в жизнь.
Переход Луны в знак Скорпиона в 7:42 по киевскому времени усилит интуицию и поможет замечать детали, которые раньше оставались без внимания. В то же время люди могут быть более чувствительными к критике и острее реагировать на конфликтные ситуации.
Какие дела сегодня будут удачными
24 июня — благоприятный день для:
- планирования будущих проектов и дел;
- пересмотра старых планов;
- переговоров;
- решения финансовых вопросов;
- наведения порядка в личных делах;
- избавления от вредных привычек.
Удачными могут быть крупные покупки, поиск новых источников дохода и обсуждение важных семейных решений. Лунный календарь также рекомендует уделить время саморазвитию и обучению.
Чего стоит избегать сегодня
Несмотря на сильную энергетику дня, не следует принимать решения под влиянием эмоций. Это главное предостережение этой даты. Чрезмерная категоричность, ревность, обиды и желание любой ценой доказать свою правоту могут испортить отношения с близкими и коллегами.
Также астрологи не советуют в этот день брать на себя слишком много обязанностей. Особенно если вы не уверены, что их удастся выполнить вовремя. Переутомление сегодня может дать о себе знать быстрее, чем обычно. Поэтому распределяйте свои ресурсы с умом.
Чего нельзя делать сегодня, 24 июня
Астрологи отмечают, что этот день потребует внутренней дисциплины и умения прислушиваться к собственной интуиции. 24 июня категорически нельзя:
- начинать или вступать в ссоры;
- выяснять отношения;
- разглашать свои планы окружающим;
- совершать импульсивные покупки;
- торопиться с решениями.
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