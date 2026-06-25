Фаза Луны 25 июня 2026: что нужно успеть сделать до захода солнца
Луна стремительно приближается к полнолунию, а ее энергия уже ощутимо влияет на эмоции и решения. 25 июня проходит под влиянием Скорпиона, который обостряет интуицию и подталкивает к действиям. Лунный календарь дает важную подсказку: в этот день стоит не только мечтать, но и работать в полную силу.
Новини.LIVE рассказывают, что принесет удачу в этот день и каких ошибок лучше избегать.
Как фаза Луны 25 июня повлияет на день
Первая половина дня пройдет под влиянием 10-й лунной фазы, а уже в 14:24 по киевскому времени начнется 11-й лунный день, который считается одним из самых мощных. Он подходит для активных действий и завершения важных дел.
Луна в Скорпионе придает решительности, помогает увидеть скрытые возможности. Есть шанс почувствовать прилив вдохновения и найти неожиданное решение сложной ситуации. Но этот знак также усиливает эмоциональность. Конфликты могут вспыхивать быстрее, чем обычно.
Какие дела сегодня будут удачными
Астрологи говорят, что этот день благоприятен для:
- переговоров;
- работы над долгосрочными делами;
- финансового планирования;
- покупок;
- обучения.
Также стоит уделить внимание наведению порядка дома, в документах и даже в мыслях. Хорошо идут дела, требующие концентрации, выдержки и внимательного отношения к деталям.
Три вещи, которые стоит сделать 25 июня до захода солнца
Астрологи рекомендуют в этот день:
- Подвести итоги последних недель.
- Провести время в тишине, без телефона, прислушиваясь к собственным мыслям и ощущениям.
- Избавиться от вещей или дел, которые больше не приносят пользы.
Чего стоит избегать сегодня
Не следует принимать поспешные решения под влиянием обид или раздражения. День может подталкивать к резким высказываниям, но они способны надолго испортить отношения.
Чего нельзя делать 25 июня
25 июня нельзя:
- вступать в конфликты;
- выяснять отношения;
- делиться личными планами;
- давать пустые обещания.
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