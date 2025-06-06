Полнолуние в Стрельце 11 июня 2025 — как пережить и что сделать, чтобы привлечь успех

Влияние полной Луны на жизнь людей. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в эту среду, 11 июня, ночное небо украсит своим ярким светом Клубничное полнолуние. Согласно астрологическим расчетам, оно будет находиться под влиянием оптимистичного и уверенного знака Стрельца. В этот период активизируются стремление к свободе, поиску истины и желание освободиться от старых ограничений. Но в то же время мощная энергия полнолуния может принести волну эмоций.

Чтобы этот день не стал эмоциональным взрывом, а принес удачу и вдохновение, предлагаем вам узнать, какое влияние окажет первое новолуние лета 2025 года, что стоит сделать в этот период, а что категорически нельзя.

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Когда наступит полнолуние в июне 2025 года — точное время

Июньское полнолуние приходится на среду, 11 июня 2025 года, и наступит в 10:46 утра по киевскому времени. Это будет 15-й лунный день, когда энергетика достигает пика.

Луна в этот момент будет находиться в огненном знаке Стрельца — динамичном, любознательном, философском.

Это полнолуние традиционно называют Клубничным, что происходит от индейских племен Северной Америки — именно в это время собирали землянику. Символически оно олицетворяет зрелость, насыщение, полноту и начало нового летнего цикла.

Полнолуние напротив цветущего дерева. Фото: istockphoto.com

Как полнолуние в Стрельце повлияет на эмоции, поведение и жизнь — прогноз астрологов

Полнолуние в Стрельце — это период поисков истины, внутренних прозрений и освобождения от ограничений. Этот знак Зодиака символизирует свободу, путешествия, большие идеи и смелые решения. Под его влиянием возникает желание выйти из зоны комфорта, пересмотреть свою жизнь, избавиться от старых убеждений и сделать шаг вперед.

Что ожидать от этого полнолуния:

Острой потребности в правде, как внутренней, так и внешней. Сильной эмоциональной реакции, импульсивности, стремления действовать быстро. Разрыва и завершения, если что-то давно назревало — это может разрушиться, но в пользу будущего. Потребность в смысле — многие зададут себе вопрос: "Зачем я это делаю? Что дальше?"

Какие знаки почувствуют влияние больше всего:

Стрелец, Лев и Овен — внутренний переворот, мотивация к смелым решениям, в частности в работе и самореализации.

— внутренний переворот, мотивация к смелым решениям, в частности в работе и самореализации. Близнецы — возможны повороты в отношениях, желание изменить среду или направление.

— возможны повороты в отношениях, желание изменить среду или направление. Рыбы и Дева — конфликт между желаемым и действительным, но одновременно шанс на интуитивное прозрение.

Планетарные аспекты:

Марс активизирует действия — но стоит избегать эмоциональных вспышек. Его энергия — это катализатор, не взрывчатка.

Эрида (карликовая планета правды) поднимает на поверхность конфликты, идеологические недоразумения, потребность говорить "неудобное". Это время глубинной честности — прежде всего с собой. Время не врать себе и менять реальность, а не убегать от нее.

Влияние полной Луны на жизнь людей. Коллаж: Новини.LIVE

Что можно и полезно делать в полнолуние 11 июня

В это новолуние полезным будет:

Завершать то, что давно висит грузом — отношения, проекты, обещания. Избавляться от страхов и негативных установок. Медитировать. Проводить ритуалы на освобождение и открытие новых возможностей. Писать намерения, дневники, подводить итоги — идеальное время для глубокого анализа. Прощать и просить прощение — искренне, чтобы энергия не зависала в обидах. Работать над личными убеждениями, пересматривать собственные "правды" и ценности.

Полнолуние напротив цветущего дерева. Фото: istockphoto.com

Что категорически нельзя делать в июньское полнолуние

Всем, независимо от знака Зодиака, в это полнолуние, 11 июня, не стоит:

принимать импульсивные решения, особенно если они касаются переезда, разрыва или смены работы;

конфликтовать, особенно на на идеологической почве — в спорах может выиграть эго, а не истина;

избегать резких высказываний;

переутомляться, энергия будет сильна, но ее надо дозировать;

избегать поспешных финансовых вложений или подписания документов — лучше дождаться эмоционального баланса.

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака улыбнется финансовая фортуна в Клубничное полнолуние 11 июня.