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Для этих знаков Зодиака 13-19 января будет неделей любви по Таро

13 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака повезет в любви 13-19 января 2025 — Таро прогноз
Расклад на картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Для представителей двух знаков зодиакального созвездия следующая неделя будет наполнена любовью. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака в период с 13 по 19 января 2025 года вспомнят бывших или вынуждены будут сделать выбор в своей личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Период с 13 по 19 января этого года станет для представителей нескольких знаков Зодиака временем решения личных вопросов. Причем, некоторым карты Таро прогнозируют встречу с бывшими или ностальгию, а некоторые получат шанс на то, чтобы укрепить свои романтические отношения.

Тарологи объяснили, о каких знаках Зодиака идет речь в этом случае и какие тарологические карты выпали этим людям на следующую неделю.

Знаки Зодиака, которые 13-19 января нырнут "в водоворот" любви по Таро

Телец — карта Таро "Шестерка Кубков"

В период с 13 по 19 января этого года представители Тельца могут встретить бывших или отыскать настоящее вдохновение в воспоминаниях. Эта тарологическая карта символизирует ностальгию и гармонию в личной жизни. Тарологи советуют людям под этим знаком Зодиака доверять приятным эмоциям и находить настоящее удовольствие в простых вещах.

Тем, кто родился в период с 20 апреля по 20 мая, стоит принять это время как шанс улучшить свои отношения с родными людьми.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Влюбленные"

С 13 по 19 января перед представителями этого зодиакального знака встанет выбор в личной жизни или в важных вопросах. Эта тарологическая карта является символом гармонии и потребности принять решение из сердца, поэтому тарологи советуют этим людям довериться собственным чувствам.

К тому же, для рожденных в период с 21 июня по 22 июля, неделя будет отличным шансом улучшить важные связи.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2025 году.

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03:21 Сова сбила дрон россиян, который разведывал позиции ВСУ (видео)

02:49 Вскоре будут новые правила пересечения границы в ЕС и Шенгене

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:48 Получает ли Украина российский газ, контролируя Суджу

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