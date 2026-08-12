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День молодежи 2026: как красиво и ярко поздравить с праздником

12 августа 2026 05:04
Девушки в вышиванках на празднике. Фото: "Вечірній Київ"
Илона Мазур
Редактор

День молодежи — прекрасная возможность поддержать тех, кто мечтает, рискует, ищет себя и строит будущее Украины. 12 августа стоит сказать молодым людям теплые слова, пожелать им мира, смелости и исполнения самых заветных мечтаний.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления с Днем молодежи 2026 года в прозе, стихах и ярких открытках.

Поздравления с Днем молодежи 2026 в стихах на украинском языке

Хай в душі цвіте весна,
Та небо буде ясним,
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!
З Днем молоді!

***

Вас в День молоді вітаю,
Побажаю драйву,
Буде місце хай в житті
Радості та сяйву.
Скільки б років вам не було,
Хай палає вогник,
Молодість — це стан душі,
Рятівний ваш човник.

***

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні — не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте — її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!

***

У день молодих і вельми енергійних
Бажаю я щиро, не іронічно:
Якщо здоров'я — то міцного вічно,
Якщо можливостей — то безмежних,
Якщо успіхів — у роботі й особистих,
Якщо ідей — то лише тільки пристойних,
Якщо порад — то тільки доречних,
Якщо компаній — то добрих і чесних.

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
З Днем молоді!

***

Дружби міцної,
Хоча й не простої.
Для серця кохання,
Палкого зізнання.
В день молоді щиро,
Тебе привітаю.
Бути до ста літ,
В душі юним бажаю.

Красивые и креативные поздравления с Днем молодежи в прозе

С Днем молодежи! Пусть юность всегда ассоциируется со смелостью, силой и желанием менять мир к лучшему. Желаю не терять веру в себя и в будущее, а впереди пусть ждут мир, свобода и счастливая жизнь.

***

С Днем молодежи! Желаю больше поводов смеяться от души, ловить яркие мгновения и не терять жажду нового.

***

Поздравляю с Днем молодежи! Вы — энергия, характер и будущее Украины. Пусть никакие испытания не отнимут у вас желания мечтать, развиваться и уверенно двигаться вперед.

***

С Днем молодежи! Желаю даже в непростые моменты находить силы строить планы, открывать новые возможности и не откладывать свои мечты на потом.

***

Искренне поздравляю с Днем молодежи! Пусть желания сбываются, хороших новостей становится все больше, а каждый новый день дарит хотя бы один повод для улыбки.

Открытки ко Дню молодежи 12 августа 2026

Открытки ко Дню молодежи 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки ко Дню молодежи 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Открытки ко Дню молодежи 2026. Коллаж: Новини.LIVE

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