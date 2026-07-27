День медика 27 июля 2026: красивые открытки и пожелания тем, кто спасает жизни

Украинские гражданские и военные медики. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

В Украине свой профессиональный праздник отмечают работники сферы здравоохранения. В День медицинского работника, 27 июля, мы должны поблагодарить всех санитаров, медсестер, врачей и хирургов, которые заботятся о нашем здоровье и спасают жизни.

Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями с профессиональным праздником в стихах, прозе и открытках.

День медика 27 июля 2026 года — красивые стихи на украинском языке

З Днем медика я Вас вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Хай Вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди — хату оминали!

***

Вітаю з професійним святом

І зичу медпрацівникам

Здоров’я, миру, сил багато.

Хай доля щастя дарує вам!

***

Заслужена пошана і повага

Для медиків у ці липневі дні!

Шепоче літо про добро й увагу

Що дарували медики мені.

Це ваша скромність й незамінний хист

Життя людські рятують щохвилини.

Бо ж треба врівноважить тиск:

Серця до вас сполохані все линуть.

Хай буде вам терпіння у стократ,

Щоб руки ваші не зазнали втоми.

Щоб панував і спокій й тихий лад,

Коли ви повертаєтесь додому!

***

З Днем медика вітання

Прийміть сьогодні щирі.

Бажаю Вам здоров'я

Й щоденно жити в мирі.

Оцінені щоб були

Ваші труди щомиті.

Щоби шляхи до щастя

Були для вас відкриті.

Искренние поздравления с Днем медицинского работника

Искренне поздравляю вас с Днем медицинского работника! Желаю неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и счастливых мгновений в жизни.

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С праздником всех медиков! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, мира и множества поводов для радости.

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Поздравляю с Днем медицинского работника! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония, а родные радуют здоровьем и искренними улыбками.

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Искренне благодарю вас за благородное дело, которому вы посвятили свою жизнь. Желаю, чтобы каждый день приносил хорошие новости, радость и душевное тепло. С Днем медика!

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От всего сердца поздравляю с Днем медицинского работника! Пусть любимая профессия приносит не только ответственность, но и истинное удовольствие. Желаю искреннего уважения со стороны пациентов, поддержки коллег, профессионального роста и много счастливых событий в жизни.

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Искренне поздравляю с Днем медика! Пусть любовь к избранной профессии никогда не угасает. Желаю сил, вдохновения, оптимизма и новых профессиональных достижений.

Поздравления с Днем медицинского работника 2026 в открытках

Открытки ко Дню медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню медицинского работника. Коллаж: Новини.LIVE

Делимся также с вами календарем праздников и выходных на август 2026 года, который поможет не пропустить главные государственные даты, профессиональные праздники и международные события.