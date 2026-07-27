День медика 27 июля 2026: красивые открытки и пожелания тем, кто спасает жизни
В Украине свой профессиональный праздник отмечают работники сферы здравоохранения. В День медицинского работника, 27 июля, мы должны поблагодарить всех санитаров, медсестер, врачей и хирургов, которые заботятся о нашем здоровье и спасают жизни.
Новини.LIVE делится красивыми поздравлениями с профессиональным праздником в стихах, прозе и открытках.
День медика 27 июля 2026 года — красивые стихи на украинском языке
З Днем медика я Вас вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Хай Вам завжди у всім щастить,
І радісною буде кожна мить,
Щоб мир й достаток панували,
Незгоди — хату оминали!
***
Вітаю з професійним святом
І зичу медпрацівникам
Здоров’я, миру, сил багато.
Хай доля щастя дарує вам!
***
Заслужена пошана і повага
Для медиків у ці липневі дні!
Шепоче літо про добро й увагу
Що дарували медики мені.
Це ваша скромність й незамінний хист
Життя людські рятують щохвилини.
Бо ж треба врівноважить тиск:
Серця до вас сполохані все линуть.
Хай буде вам терпіння у стократ,
Щоб руки ваші не зазнали втоми.
Щоб панував і спокій й тихий лад,
Коли ви повертаєтесь додому!
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З Днем медика вітання
Прийміть сьогодні щирі.
Бажаю Вам здоров'я
Й щоденно жити в мирі.
Оцінені щоб були
Ваші труди щомиті.
Щоби шляхи до щастя
Були для вас відкриті.
Искренние поздравления с Днем медицинского работника
Искренне поздравляю вас с Днем медицинского работника! Желаю неиссякаемой энергии, профессиональных успехов и счастливых мгновений в жизни.
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С праздником всех медиков! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, мира и множества поводов для радости.
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Поздравляю с Днем медицинского работника! Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония, а родные радуют здоровьем и искренними улыбками.
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Искренне благодарю вас за благородное дело, которому вы посвятили свою жизнь. Желаю, чтобы каждый день приносил хорошие новости, радость и душевное тепло. С Днем медика!
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От всего сердца поздравляю с Днем медицинского работника! Пусть любимая профессия приносит не только ответственность, но и истинное удовольствие. Желаю искреннего уважения со стороны пациентов, поддержки коллег, профессионального роста и много счастливых событий в жизни.
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Искренне поздравляю с Днем медика! Пусть любовь к избранной профессии никогда не угасает. Желаю сил, вдохновения, оптимизма и новых профессиональных достижений.
Поздравления с Днем медицинского работника 2026 в открытках
Делимся также с вами календарем праздников и выходных на август 2026 года, который поможет не пропустить главные государственные даты, профессиональные праздники и международные события.
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