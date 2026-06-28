День Конституции Украины 2026: искренние поздравления и открытки

Украинцы отмечают День Конституции Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Традиционно 28 июня украинцы отмечают большой государственный праздник — День Конституции Украины. Эта праздничная дата напоминает нам о важности соблюдения конституционных норм и ценностей. Сегодня принято поздравлять друг друга искренними словами, желать мира и благополучия.

Новини.LIVE делится лучшими поздравлениями с Днем Конституции для родных и друзей-патриотов.

Поздравления с Днем Конституции Украины в стихах и прозе

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми у своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна у своїм краю,

Любіть свою Україну! Зі святом вас вітаю!

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Поздравляю с Днем Конституции Украины! Пусть в нашей стране царит порядок, а в душе — покой и радость.

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Поздравляем всех граждан с Днем Конституции,

желаем мирной и счастливой жизни,

Пусть страна всегда процветает,

Пусть в достатке живет каждая семья.

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С Днем Конституции Украины! Желаю быть примером достойного гражданина Украины. Светлых идей, прекрасной жизни, полноценной самореализации и ярких событий.

***

Поздравляем с главным праздником страны,

желаем мирного неба над головой,

Пусть в каждом доме царит счастье и любовь,

Пусть Украина процветает снова и снова!

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю мира, счастья и больших возможностей для достижения успеха, для воплощения мечтаний.

***

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди та прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли й крадькома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини — наш закон,

З чим вітаю вас, шановні, щиро!

З Днем Конституції!

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З Днем Конституції вітаю,

Усім здоров’я я бажаю!

Нехай обов’язки свої

Завжди виконують усі.

Ну і нехай наша держава

Дотримується завжди права,

Щоб пересічні наші українці

Жили щасливо — в столиці та глибинці!

***

В этот праздничный день желаю всем сердцем любить свою страну и всеми силами делать свою жизнь прекрасной. С Днем Конституции Украины!

Красивые поздравительные открытки ко Дню Конституции Украины 2026

Открытки ко Дню Конституции Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню Конституции Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню Конституции Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Также делимся календарем праздников на июль 2026 года, который подскажет, какие государственные, профессиональные и международные праздники нас ждут во второй месяц лета.