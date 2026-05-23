С Днем героев Украины 2026: теплые и патриотические поздравления, красивые открытки

Главная Праздники День героев Украины 2026: теплые поздравления и открытки защитникам

Дата публикации 23 мая 2026 05:04
Девушка с цветами обнимает военного. Фото: mil.gov.ua

Ежегодно 23 мая украинцы отмечают праздник мужественных и несокрушимых — День героев Украины. В эту дату мы чтим память всех, кто в разные времена боролся за свободу, независимость и будущее государства. Сегодня дата приобрела особое значение, ведь наши защитники и защитницы уже пятый год защищают страну от российский оккупантов. В праздник стоит поблагодарить всех, кто борется за мир и сказать им теплые слова.

Новини.LIVE предлагает подборку искренних, сильных и патриотических поздравлений, а также красивых открыток ко Дню героев Украины.

Поздравления с Днем героев Украины 2026 в стихах на украинском языке

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки —
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!
З Днем героїв України!

***

Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І щоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе.

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Героям країни,
Воїнам світла —
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!

***

Нехай сім'я пишається тобою,
А небо буде мирним, голубим.
Ти завжди йди своєю дорогою,
Бо ти — герой, незламний, молодий!

***

Как красиво поздравить с Днем Героев Украины в прозе

С Днем героев Украины! Склоняем головы перед вашей несокрушимостью, мужеством и любовью к Украине. Именно благодаря таким Героям и Героиням наше государство выстоит и непременно получит Победу.

***

Спасибо вам за силу духа, за отвагу и за каждый день борьбы. С Днем героев Украины!

***

От всего сердца поздравляем с праздником настоящих Героев Украины. Пусть поддержка народа согревает ваши сердца, а каждый день приближает нашу общую Победу.

***

С Днем героев Украины, наши мужественные защитники и защитницы! Спасибо вам за отвагу, за стойкость и за вашу жертвенную любовь к родной земле.

***

Спасибо вам за защиту, за мужество и за силу, которая приближает мир. Пусть каждый ваш день будет наполнен надеждой, поддержкой и Божьим благословением. С Днем героев Украины!

***

С праздником тебя, наш Герой! Спасибо за твою силу, выдержку и любовь к Родине. Пусть Господь хранит тебя от всякой беды, дарит здоровье и как можно быстрее приведет домой с Победой.

С Днем героев Украины 2026: красивые и патриотические открытки

З Днем героїв України 2026: красиві та патріотичні листівки
Открытки с Днем героев Украины 2026. Коллаж: Новини.LIVE
З Днем героїв України 2026: листівки
Открытки с Днем героев Украины 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем героїв України 2026
Открытки с Днем героев Украины 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем героїв України 2026
Открытки с Днем героев Украины 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки з Днем героїв України 2026
Открытки с Днем героев Украины 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE делился календарем праздников на июнь 2026 года. Он поможет вам не пропустить важные события первого летнего месяца.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
