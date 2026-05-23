С Днем героев Украины 2026: теплые и патриотические поздравления, красивые открытки

Девушка с цветами обнимает военного. Фото: mil.gov.ua

Ежегодно 23 мая украинцы отмечают праздник мужественных и несокрушимых — День героев Украины. В эту дату мы чтим память всех, кто в разные времена боролся за свободу, независимость и будущее государства. Сегодня дата приобрела особое значение, ведь наши защитники и защитницы уже пятый год защищают страну от российский оккупантов. В праздник стоит поблагодарить всех, кто борется за мир и сказать им теплые слова.

Новини.LIVE предлагает подборку искренних, сильных и патриотических поздравлений, а также красивых открыток ко Дню героев Украины.

Поздравления с Днем героев Украины 2026 в стихах на украинском языке

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

З Днем героїв України!

***

Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І щоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Героям країни,

Воїнам світла —

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти — герой, незламний, молодий!

***

Как красиво поздравить с Днем Героев Украины в прозе

С Днем героев Украины! Склоняем головы перед вашей несокрушимостью, мужеством и любовью к Украине. Именно благодаря таким Героям и Героиням наше государство выстоит и непременно получит Победу.

***

Спасибо вам за силу духа, за отвагу и за каждый день борьбы. С Днем героев Украины!

***

От всего сердца поздравляем с праздником настоящих Героев Украины. Пусть поддержка народа согревает ваши сердца, а каждый день приближает нашу общую Победу.

***

С Днем героев Украины, наши мужественные защитники и защитницы! Спасибо вам за отвагу, за стойкость и за вашу жертвенную любовь к родной земле.

***

Спасибо вам за защиту, за мужество и за силу, которая приближает мир. Пусть каждый ваш день будет наполнен надеждой, поддержкой и Божьим благословением. С Днем героев Украины!

***

С праздником тебя, наш Герой! Спасибо за твою силу, выдержку и любовь к Родине. Пусть Господь хранит тебя от всякой беды, дарит здоровье и как можно быстрее приведет домой с Победой.

С Днем героев Украины 2026: красивые и патриотические открытки

