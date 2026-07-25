День Анны 2026: искренние поздравления и открытки, согревающие сердце
25 июля православные верующие в Украине поминают праведную Анну — мать Пресвятой Богородицы. Ее почитают как небесную покровительницу матерей, супружеских пар и всех, кто мечтает о детях. Сегодня также поздравляют с Днем ангела всех женщин, носящих это красивое имя.
Новини.LIVE делится подборкой душевных и трогательных поздравлений в прозе, стихах и открытках с именинами Анны.
Поздравления с именинами Анны в стихах на украинском языке
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
***
Нехай під крилами своїми
Анюту ангел береже!
Дарує лиш приємні миті
І долю добру хай пошле!
***
Бажаємо, щоб мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.
***
В День Ангела бажаю
Я Анні більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!
День ангела Анны 2026: поздравление в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела, Анна! Пусть небесная покровительница всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силу, мудрость и душевное спокойствие.
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Желаю, чтобы в сердце царили вера, любовь и надежда, а каждый день приносил радость, добрые новости и Божью благодать. С Днем ангела!
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Искренне поздравляю с именинами, Аннушка! Пусть в твоей жизни всегда царят гармония, счастье и взаимопонимание. Пусть рядом будут люди, которые ценят, поддерживают и вдохновляют.
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С Днем ангела, Анна! Пусть твой ангел-хранитель каждый день оберегает тебя от всех невзгод, помогает находить правильный путь и наполняет сердце светом.
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В День ангела искренне желаю тебе, Анна, мира, добра и душевного равновесия. Пусть жизнь будет наполнена теплыми встречами, искренними чувствами и приятными событиями.
Красивые открытки ко Дню ангела Анны
Также делимся православным церковным календарем праздников на август 2026 года. Он подскажет, когда мы будем отмечать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, сколько продлится Успенский пост и когда будет Успение Пресвятой Богородицы.
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