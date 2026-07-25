С Днем ангела Анны 25 июля 2026: красивые открытки, проза и стихи

Икона святой Анны, женщина с ребенком в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

25 июля православные верующие в Украине поминают праведную Анну — мать Пресвятой Богородицы. Ее почитают как небесную покровительницу матерей, супружеских пар и всех, кто мечтает о детях. Сегодня также поздравляют с Днем ангела всех женщин, носящих это красивое имя.

Новини.LIVE делится подборкой душевных и трогательных поздравлений в прозе, стихах и открытках с именинами Анны.

Поздравления с именинами Анны в стихах на украинском языке

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Анні побажаю я тепла,

Любові та удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

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***

Нехай під крилами своїми

Анюту ангел береже!

Дарує лиш приємні миті

І долю добру хай пошле!

***

Бажаємо, щоб мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

***

В День Ангела бажаю

Я Анні більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

День ангела Анны 2026: поздравление в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела, Анна! Пусть небесная покровительница всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силу, мудрость и душевное спокойствие.

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Желаю, чтобы в сердце царили вера, любовь и надежда, а каждый день приносил радость, добрые новости и Божью благодать. С Днем ангела!

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Искренне поздравляю с именинами, Аннушка! Пусть в твоей жизни всегда царят гармония, счастье и взаимопонимание. Пусть рядом будут люди, которые ценят, поддерживают и вдохновляют.

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С Днем ангела, Анна! Пусть твой ангел-хранитель каждый день оберегает тебя от всех невзгод, помогает находить правильный путь и наполняет сердце светом.

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В День ангела искренне желаю тебе, Анна, мира, добра и душевного равновесия. Пусть жизнь будет наполнена теплыми встречами, искренними чувствами и приятными событиями.

Красивые открытки ко Дню ангела Анны

Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE

Также делимся православным церковным календарем праздников на август 2026 года. Он подскажет, когда мы будем отмечать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, сколько продлится Успенский пост и когда будет Успение Пресвятой Богородицы.