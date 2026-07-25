Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День Анны 2026: искренние поздравления и открытки, согревающие сердце

День Анны 2026: искренние поздравления и открытки, согревающие сердце

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 04:45
С Днем ангела Анны 25 июля 2026: красивые открытки, проза и стихи
Икона святой Анны, женщина с ребенком в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

25 июля православные верующие в Украине поминают праведную Анну — мать Пресвятой Богородицы. Ее почитают как небесную покровительницу матерей, супружеских пар и всех, кто мечтает о детях. Сегодня также поздравляют с Днем ангела всех женщин, носящих это красивое имя.

Новини.LIVE делится подборкой душевных и трогательных поздравлений в прозе, стихах и открытках с именинами Анны.

Поздравления с именинами Анны в стихах на украинском языке

Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Анні побажаю я тепла,
Любові та удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!

Читайте также:

***

Нехай під крилами своїми
Анюту ангел береже!
Дарує лиш приємні миті
І долю добру хай пошле!

***

Бажаємо, щоб мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.

***

В День Ангела бажаю
Я Анні більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!

День ангела Анны 2026: поздравление в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела, Анна! Пусть небесная покровительница всегда оберегает тебя от всего злого, дарит силу, мудрость и душевное спокойствие.

***

Желаю, чтобы в сердце царили вера, любовь и надежда, а каждый день приносил радость, добрые новости и Божью благодать. С Днем ангела!

***

Искренне поздравляю с именинами, Аннушка! Пусть в твоей жизни всегда царят гармония, счастье и взаимопонимание. Пусть рядом будут люди, которые ценят, поддерживают и вдохновляют.

***

С Днем ангела, Анна! Пусть твой ангел-хранитель каждый день оберегает тебя от всех невзгод, помогает находить правильный путь и наполняет сердце светом.

***

В День ангела искренне желаю тебе, Анна, мира, добра и душевного равновесия. Пусть жизнь будет наполнена теплыми встречами, искренними чувствами и приятными событиями.

Красивые открытки ко Дню ангела Анны

Красиві листівки до Дня ангела Анни (Ганни)
Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE
День ангела Анни 2026: привітання
Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE
День Анни 2026: щирі привітання і листівки
Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE
З Днем ангела Анни 25 липня 2026: красиві листівки
Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE
Листівки до Дня ангела Анни (Ганни)
Открытки ко Дню ангела Анны. Коллаж: Новини.LIVE

Также делимся православным церковным календарем праздников на август 2026 года. Он подскажет, когда мы будем отмечать Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, сколько продлится Успенский пост и когда будет Успение Пресвятой Богородицы.

День ангела Успение святой Анны поздравления с праздником открытки к празднику
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации