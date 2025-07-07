Какие знаки Зодиака ждет большая удача с 7 по 13 июля 2025 — гороскоп

Четыре знака Зодиака окажутся в объятиях удачи на этой неделе
Неделя с 7 по 13 июля 2025 года принесет яркие эмоции, неожиданные повороты и немало возможностей. Но настоящий прорыв ждет четыре знака Зодиака. Для них Вселенная готовит настоящий прорыв — в финансах, любви или внутреннем росте.
Кому из знаков Зодиака неделя с 7 по 13 июля принесет невероятную удачу, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.
Знаки Зодиака, которые получат бешеную удачу на этой неделе
Близнецы
Астрологи прогнозируют для Близнецов волну позитивных изменений — особенно в личной жизни. Уже с понедельника вы почувствуете прилив энергии и оптимизма. Неделя способствует новым знакомствам, легкому флирту, а также примирению с теми, с кем были недоразумения. В финансах возможно выгодное предложение или возврат средств.
Лев
Эта неделя станет для Львов по-настоящему счастливой. Вы почувствуете внутреннюю силу, сможете четко видеть цели и не будете бояться действовать решительно. Удачное время для презентаций, переговоров, обращений к руководству или запуска проектов. Люди вокруг будут откликаться на вашу харизму — так что не стесняйтесь быть инициативными.
Скорпион
Скорпионы с 7 по 15 июля буквально магнитом будут притягивать удачу. Особенно благоприятной будет середина недели — в этот период откроются возможности для карьерного роста или старта выгодного дела. Ваше умение действовать стратегически и держать эмоции под контролем станет ключом к успеху. Также возможен важный поворот в романтических отношениях — от симпатии до серьезной связи.
Рыбы
Для Рыб эта неделя станет периодом приятных неожиданностей. Вам могут предложить то, на что вы даже не надеялись — работу, поездку, новое начало. Звезды способствуют вашей открытости и мечтательности, которые на этот раз работают не против вас, а на вас. Астрологи рекомендуют доверять внутреннему голосу — именно он приведет вас к удаче. Не игнорируйте мелкие знаки судьбы — они имеют значение.
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