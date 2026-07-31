Четыре знака Зодиака поймают удачу за хвост в первые выходные августа 2026

Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Первые выходные августа несут в себе позитивную энергию, которая подарит многим представителям зодиакального круга ощущение гармонии. Астрологи говорят: 1 и 2 августа четыре знака Зодиака откроют для себя новые возможности в финансах и личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, кто из знаков Зодиака проведет счастливые и незабываемые первые выходные августа.

Лев

В эти выходные вы будете испытывать большую уверенность в себе. И это будут замечать окружающие. Энергия первых дней августа привлечет к вам нужных людей и интересные возможности. Не пытайтесь расписать каждый час. Самые интересные события могут произойти спонтанно. Удача на этот раз будет скрываться в неожиданных стечениях обстоятельств. Если внутренний голос подталкивает сказать кому-то "да" или изменить привычный маршрут, стоит прислушаться.

Весы

Начало августа станет периодом гармонии и внутреннего облегчения. То, что в последнее время вызывало сомнения, наконец начнет проясняться. Удача будет сопутствовать вам в общении, семейных делах и финансах. Есть высокая вероятность получить хорошую новость или найти решение проблемы, которая долго не давала покоя. Астрологи советуют больше доверять своей интуиции.

Близнецы

Первые выходные августа пройдут под знаком приятных новостей и неожиданных совпадений. Это прекрасное время, чтобы возобновить старые контакты, встретиться с близкими или обсудить идею, которую вы давно не решались озвучить. Астрологи советуют внимательнее относиться к случайным сообщениям, телефонным звонкам и предложениям, ведь они могут открыть перед вами новые перспективы. Позвольте себе немного больше спонтанности.

Водолей

Первые августовские выходные принесут ощущение, что судьба наконец-то повернулась к вам лицом. Особенно это коснется творчества, личных проектов и новых знакомств. Есть шанс получить поддержку от важного для вас человека. Также этот период хорошо подходит для планирования будущих покупок и путешествий.

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