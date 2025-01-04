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3 знака Зодиака, которые найдут свою любовь в 2025 году

4 января 2025 10:03
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака повезет с любовью — гороскоп на 2025 год
Прогноз астрологов для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Новый год открывает новую страницу нашей жизни. Астрологи сообщают, что для определенных знаков Зодиака существует большой потенциал найти своего партнера.

Читайте эту статью, чтобы узнать, помогут ли вам звезды в 2025 году встретить вашего особенного человека.

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Дева

В январе 2025 года судьбоносный Северный Узел вступает в знак Девы. Он активизирует их сектор отношений на протяжении всего года. Для этого Знака настало время встретить кого-то особенного, кто навсегда изменит его мнение о любви. Новые отношения могут потребовать изменения образа жизни и психологической работы, однако этот труд окупится.

Горскоп Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Козерог

В июне 2025 года Юпитер входит в знак Рака, перемещаясь в сектор отношений Козерога. Планета удачи, расширения и роста готова осыпать благословениями романтическую жизнь этого Знака. В этом году вы найдете человека с общей с вами философией, взглядами на жизнь и целями. В 2025 году Козероги поймут, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее впустую и стоит наконец-то уделить время личной жизни.

козерог гороскоп
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Рыбы

В новом году Рыбы притянут чувственную и страстную любовь. Когда Юпитер войдет в знак Рака в июне 2025 года, удача будет в их секторе удовольствий. На смену тревоге придет вера. Новые чувства станут для вас настоящей музой и вдохновят на новые свершения. Рыбы открывают новые грани своего сердца, сексуальности и творчества в 2025 году.

Гороскоп Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака звезды предсказывают богатство в январе.

Также узнайте, что карты Таро обещают каждому знаку Зодиака в январе.

гороскоп прогнозы звезды знаки Зодиака любовь

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10:59 До 4 февраля мужчины должны повторно пройти ВВК — детали

10:56 В Одессе оператор доставки еды воровал деньги компании

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

10:48 Вспышек не ожидается — прогноз магнитных бурь на сегодня

10:29 Киев выделит миллиарды на транспорт — метро, дороги, мосты

10:25 Стало известно, сколько судов прошло морским коридором

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