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Сильные морозы и гололедица: украинцев предупредили о сбоях в работе транспорта из-за непогоды

Общество
21 декабря 09:38
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В связи с погодными условиями объявлен І уровень опасности
Сильные морозы и гололедица: украинцев предупредили о сбоях в работе транспорта из-за непогоды

В Украине существенно ухудшатся погодные условия. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах и снеголавинной опасности в Карпатах.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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Резкое похолодание в Украине

В Украине значительно похолодало вследствие ультраполярного вторжения арктического воздуха.

Согласно прогнозу синоптиков, днем прогнозируется от -5 до -10 градусов. В Карпатах мороз будет сильнее – там температура составит -8...-13 градусов.

В то же время на территории Украины ожидается небольшой снег.

Погода в Украине - похолодание и морозы

Осложнения погодных условий в Украине

Отмечается, что 21 декабря на дорогах страны, в том числе в Киеве и области, образуется гололедица. Учитывая ситуацию, объявлен І уровень опасности (желтый).

Погодные условия в свою очередь могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Угроза схода лавин

Из-за снегопадов и метели 21 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность.

Это означает III уровень опасности.

Повышение воды в реках

Сообщается, что на реках бассейнов Сяна и Западного Буга во Львовской и Волынской областях возможно повышение уровней воды на 0,2-0,6 м.

Никаких негативных последствий оно не повлечет.

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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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