Сильные морозы и гололедица: украинцев предупредили о сбоях в работе транспорта из-за непогоды

В Украине существенно ухудшатся погодные условия. Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах и снеголавинной опасности в Карпатах.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
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В Украине значительно похолодало вследствие ультраполярного вторжения арктического воздуха.
Согласно прогнозу синоптиков, днем прогнозируется от -5 до -10 градусов. В Карпатах мороз будет сильнее – там температура составит -8...-13 градусов.
В то же время на территории Украины ожидается небольшой снег.
Отмечается, что 21 декабря на дорогах страны, в том числе в Киеве и области, образуется гололедица. Учитывая ситуацию, объявлен І уровень опасности (желтый).
Погодные условия в свою очередь могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Из-за снегопадов и метели 21 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность.
Это означает III уровень опасности.
Сообщается, что на реках бассейнов Сяна и Западного Буга во Львовской и Волынской областях возможно повышение уровней воды на 0,2-0,6 м.
Никаких негативных последствий оно не повлечет.