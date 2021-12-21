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"Не насиловал и купил велосипед": на Закарпатье 11-летняя девочка родила от 46-летнего любовника матери

Общество
21 декабря 15:13
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Несовершеннолетняя мамочка решила назвать мальчика в честь его отца
"Не насиловал и купил велосипед": на Закарпатье 11-летняя девочка родила от 46-летнего любовника матери

11-летняя девочка из Закарпатья, которая забеременела от 46-летнего сожителя своей матери, родила мальчика. Малолетнюю роженицу уже выписали домой, а ребенок все еще находится в больнице.

Об этом сообщает "Украинская правда".

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Роды 11-летней из Закарпатья

Как отмечается, 11-летняя Бьянка родила еще 18 ноября с помощью кесарева сечения. Мальчик появился на свет с весом 2 кг 500 г и ростом 49 см. Учитывая малый вес ребенка и экстраординарный случай, медики направили его в областную детскую больницу.

Саму же Бьянку после родов отправили на лечение в отделение для больных COVID-19, поскольку она заразилась коронавирусом.

Что известно об отце ребенка

Отцом ребенка оказался сожитель матери Бьянки – 46-летний Александр из Херсонской области. Сперва девочка и ее мать Рита все отрицали, но потом признались.

Бьянка рассказала, что любит отца своего ребенка. В его честь она и решила назвать ребенка. По словам девочки, сейчас они не общаются, но он помогает финансово.

Девочка уверяет, что экс-сожитель матери ее не изнасиловал.

"Нет, он меня не бил. Если честно, он мне даже велик купил. Одежду мне покупал, он мне все покупал", – заявила она.

Сейчас же Бьянка живет вместе со своей 39-летней матерью, ее нынешним 46-летним сожителем Калманом, старшей сестрой Барбарой, братом Даниэлем и бабушкой.

Как отреагировали соцслужбы

Сообщается, что Служба по делам детей Береговской ОТГ обратилась в суд с требованием лишить маму Бьянки материнских прав на младшую дочь.

Тем временем девочку с новорожденным сыном намерены забрать в Областной центр матери и ребенка. Там Бьянка с мальчикм сможет быть до достижения малышом 1,5-летнего возраста на полном содержании.

Что известно о беременности 11-летней на Закарпатье

  • В октябре стало известно, что на Закарпатье в одном из поселений ромов Береговской общины 11-летняя девочка готовится стать мамой.
  • Вскоре 11-летняя Бьянка призналась, что выдумала историю об отце ее ребенка, с которым якобы познакомилась во время работы на свалке в Киевской области.
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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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Главная Общество "Не насиловал и купил велосипед": на Закарпатье 11-летняя девочка родила от 46-летнего любовника матери
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