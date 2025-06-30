Потап рассказал о начале романа с Настей Каменских — фото

Настя Каменских и Потап. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинский исполнитель и продюсер Потап впервые рассказал о начале своих отношений с певицей Настей Каменских. Роман пары закрутился, когда шоумен был еще женат на продюсере Ирине Горовой.

Об этом артист рассказал в интервью молдавскому блогеру GALBEN.

Реклама

Читайте также:

Потап рассказал о начале отношений с Каменских

По словам шоумена, их знакомство с певицей произошло случайно и с первого взгляда они не полюбили друг друга. Однако впоследствии антипатия начала превращаться во влюбленность.

"Сначала мы очень не понравились друг другу. Я для нее был экстравагантным, дерзким. Мне казалось, что она высокого мнения о себе. Но потом я понял, что это ошибочное суждение. Она просто выросла в Италии, и ведет себя до сих пор так. Тогда она казалась мне другой. И я не думал тогда о дуэте, но мои друзья сказали присмотреться. Но примерно через четыре года у нас закрутилась любовь, мы влюбились. И потом вы уже все знаете", — рассказал Потап.

Потап с Настей Каменских. Фото: instagram.com/realpotap

Первый шаг в отношениях, как говорит артист, сделал именно он и Каменских ответила ему взаимностью. Длительное время пара тщательно скрывала свой роман от окружающих. И это неудивительно, ведь, по словам артиста получается, что их отношения с Каменских начались тогда, когда он был женат. На тот момент брак Потапа и Горовой длился уже 10 лет.

"Мы артисты умеем что-то показывая скрывать. С Настей мы просто хотели, чтобы все, что происходит между нами, было нашим. Потому что как только это становится достоянием общественности, то довольно часто это разрушается. Любовь должна быть где-то внутри, за закрытыми дверями. Я мужчина и я сделал первый шаг, а она тогда не отказала. И в тот момент ты не думаешь о последствиях", — сказал Потап.

Только через четыре года после начала тайного романа с певицей Потап официально развелся с Ириной Горовой. К тому времени в СМИ уже активно ходили слухи о том, что артистов связывает не только дуэт. Зато официально о своих отношениях Потап и Настя объявили в 2019 году, когда сыграли роскошную свадьбу.

Напомним, Марион Котийяр разошлась с известным режиссером после 18 лет вместе. А также Леся Никитюк развеяла слухи о суррогатном материнстве, показав трогательные фото из роддома.