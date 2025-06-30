Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Потап вспомнил, как изменил экс-супруге Горовой с Каменских arrow

Потап вспомнил, как изменил экс-супруге Горовой с Каменских

30 июня 2025 16:14
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Потап рассказал о начале романа с Настей Каменских — фото
Настя Каменских и Потап. Фото: instagram.com/kamenskux
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинский исполнитель и продюсер Потап впервые рассказал о начале своих отношений с певицей Настей Каменских. Роман пары закрутился, когда шоумен был еще женат на продюсере Ирине Горовой.

Об этом артист рассказал в интервью молдавскому блогеру GALBEN.

Реклама
Читайте также:

Потап рассказал о начале отношений с Каменских

По словам шоумена, их знакомство с певицей произошло случайно и с первого взгляда они не полюбили друг друга. Однако впоследствии антипатия начала превращаться во влюбленность.

"Сначала мы очень не понравились друг другу. Я для нее был экстравагантным, дерзким. Мне казалось, что она высокого мнения о себе. Но потом я понял, что это ошибочное суждение. Она просто выросла в Италии, и ведет себя до сих пор так. Тогда она казалась мне другой. И я не думал тогда о дуэте, но мои друзья сказали присмотреться. Но примерно через четыре года у нас закрутилась любовь, мы влюбились. И потом вы уже все знаете", — рассказал Потап.

Потап розповів про початок роману з Каменських - фото
Потап с Настей Каменских. Фото: instagram.com/realpotap

Первый шаг в отношениях, как говорит артист, сделал именно он и Каменских ответила ему взаимностью. Длительное время пара тщательно скрывала свой роман от окружающих. И это неудивительно, ведь, по словам артиста получается, что их отношения с Каменских начались тогда, когда он был женат. На тот момент брак Потапа и Горовой длился уже 10 лет.

"Мы артисты умеем что-то показывая скрывать. С Настей мы просто хотели, чтобы все, что происходит между нами, было нашим. Потому что как только это становится достоянием общественности, то довольно часто это разрушается. Любовь должна быть где-то внутри, за закрытыми дверями. Я мужчина и я сделал первый шаг, а она тогда не отказала. И в тот момент ты не думаешь о последствиях", — сказал Потап.

Только через четыре года после начала тайного романа с певицей Потап официально развелся с Ириной Горовой. К тому времени в СМИ уже активно ходили слухи о том, что артистов связывает не только дуэт. Зато официально о своих отношениях Потап и Настя объявили в 2019 году, когда сыграли роскошную свадьбу.

Напомним, Марион Котийяр разошлась с известным режиссером после 18 лет вместе. А также Леся Никитюк развеяла слухи о суррогатном материнстве, показав трогательные фото из роддома.

Потап Ирина Горовая Настя Каменских украинские звезды звездная пара
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:27 Обыски в одесской компании — оценка генпрокурора

16:19 Норвежские F-35 будут защищать хаб помощи Украине в Польше

16:18 В Нафтогазе объяснили нюанс третьей платежки за газ — детали

16:12 Разговор по телефону во время грозы — может ли поразить молния

16:10 ВСУ освободили Андреевку в Сумской области — детали от Генштаба

Зеленский рассказал Новини.LIVE подробности встречи с Трампом - 80x80

Зеленский рассказал Новини.LIVE подробности встречи с Трампом

16:10 Штраф до 15000 грн — за какое действие в ресторане могут наказать

15:52 Свитолина на Уимблдоне победила соперницу из Венгрии — что дальше

15:47 В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП — погиб человек

15:30 Украина перезапускает энергетику — на какие объекты ставка

15:22 В МИД Германии сделали заявление по ПВО для Украины

16:27 Обыски в одесской компании — оценка генпрокурора

16:19 Норвежские F-35 будут защищать хаб помощи Украине в Польше

16:18 В Нафтогазе объяснили нюанс третьей платежки за газ — детали

16:12 Разговор по телефону во время грозы — может ли поразить молния

16:10 ВСУ освободили Андреевку в Сумской области — детали от Генштаба

Зеленский рассказал Новини.LIVE подробности встречи с Трампом - 80x80

Зеленский рассказал Новини.LIVE подробности встречи с Трампом

16:10 Штраф до 15000 грн — за какое действие в ресторане могут наказать

15:52 Свитолина на Уимблдоне победила соперницу из Венгрии — что дальше

15:47 В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП — погиб человек

15:30 Украина перезапускает энергетику — на какие объекты ставка

15:22 В МИД Германии сделали заявление по ПВО для Украины

19:44 Жатва в Одесской области — какие перспективы нынешнего урожая

06:33 Нужен ли перевод русских песен — что думают одесситы

26 июня

19:47 Как Молдова постепенно возвращает контроль над Приднестровьем

25 июня

19:44 Абрикосы, черешни и первые арбузы — цены на "Новом базаре"

24 июня

22:33 Как FPV-дроны меняют тактику украинской армии

19:47 Множественное гражданство — свобода выбора или риск для страны

23 июня

22:33 Инспекция одесских пляжей — готовы ли они и насколько безопасны

20 июня

22:33 Языковые споры в Одессе — как город может их избежать

19 июня

06:33 Перспектива украинских садов — будет ли Украина с фруктами

18 июня

18:33 Овощи, яйца, фрукты — актуальные цены в одесских магазинах

Text

13:01 Предложение Словакии, ответ на него Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп поддерживает санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

29 июня
Text

08:31 В Мюнхене прошла грандиозная выставка фотонных технологий и ИИ

27 июня
Text

18:08 Когда состоится встреча Украины, США и РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Встреча Зеленского с Путиным и вступление в ЕС — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:12 Звонят мошенники — не отвечайте на номера с этими цифрами

23 июня 2025

18:15 Проезд в транспорте станет платным — кто потеряет льготы с 1 июля

22 июня 2025

04:30 ТЦК придумали новый метод мобилизации — подробности от нардепа

28 июня 2025

16:12 Они опасны для телефона — какие SMS лучше сразу удалять

24 июня 2025

12:00 Салат из кабачков, как в ресторане — можно готовить через день

26 июня 2025

21:03 Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт

22 июня 2025

00:30 Сколько времени имеет ТЦК после подачи в розыск для штрафа

19 июня 2025

06:35 Выезд из Украины — кому не удастся пересечь границу с наличными

24 июня 2025

20:00 Части обеспечения — какие мобилизованные попадут туда

25 июня 2025

11:14 Виктория Бекхэм задает моду — новые джинсы сезона

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации