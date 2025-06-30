Анастасия Приходько будет петь песни на русском языке — фото

Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько ошеломила поклонников новым заявлением. Артистка заявила, что снова будет петь свой русскоязычный репертуар.

Соответствующее заявление певица сделала в своем Instagram.

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Приходько вернет свой русскоязычный репертуар

На фоне громкого языкового скандала с Веркой Сердючкой, которая спела на концерте в Киеве на русском, певица приняла неожиданное решение.

Приходько заявила, что также вернется к своему репертуару на русском языке, мол языковой омбудсмен ей это позволяет. Певица пообещала, что уже 18 сентября на своем концерте в Харькове будет петь старые хиты.

Анастасия Приходько сделала заявление. Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Дорогие друзья, я возвращаю весь свой русскоязычный репертуар. В моем заявлении нет ни одного сарказма! Мне омбудсмен разрешил петь. Более того, Виктор Цой не запрещен — шах и мат", — написала Приходько.

Анастасия Приходько высказалась о скандале. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Отметим, что языковой скандал вокруг Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, разгорелся после того, как на концерте в Киеве он исполнил несколько русскоязычных хитов. На это отреагировал омбудсмен Тарас Кремень и призвал принять меры в отношении артиста. Однако впоследствии он выступил с новым заявлением о том, что закон Украины певец не нарушил. Зато инцидент вызвал бурное обсуждение в сети.

Напомним, после скандала Андрей Данилко резко ответил на хейт со сцены в Одессе.

Также певица Ирина Билык прокомментировала ситуацию в комментарии Новини.LIVE и дала совет певцу.