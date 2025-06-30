Анастасия Приходько будет петь песни на русском языке — фото

Анастасия Приходько заявила, что снова будет петь на русском
Украинская певица Анастасия Приходько ошеломила поклонников новым заявлением. Артистка заявила, что снова будет петь свой русскоязычный репертуар.
Соответствующее заявление певица сделала в своем Instagram.
Приходько вернет свой русскоязычный репертуар
На фоне громкого языкового скандала с Веркой Сердючкой, которая спела на концерте в Киеве на русском, певица приняла неожиданное решение.
Приходько заявила, что также вернется к своему репертуару на русском языке, мол языковой омбудсмен ей это позволяет. Певица пообещала, что уже 18 сентября на своем концерте в Харькове будет петь старые хиты.
"Дорогие друзья, я возвращаю весь свой русскоязычный репертуар. В моем заявлении нет ни одного сарказма! Мне омбудсмен разрешил петь. Более того, Виктор Цой не запрещен — шах и мат", — написала Приходько.
Отметим, что языковой скандал вокруг Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, разгорелся после того, как на концерте в Киеве он исполнил несколько русскоязычных хитов. На это отреагировал омбудсмен Тарас Кремень и призвал принять меры в отношении артиста. Однако впоследствии он выступил с новым заявлением о том, что закон Украины певец не нарушил. Зато инцидент вызвал бурное обсуждение в сети.
Напомним, после скандала Андрей Данилко резко ответил на хейт со сцены в Одессе.
Также певица Ирина Билык прокомментировала ситуацию в комментарии Новини.LIVE и дала совет певцу.
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