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Известная украинская актриса похвасталась дипломом престижного вуза

4 октября 2024 13:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Анна Саливачнук получила диплом психолога
Актриса Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук получила диплом Киевского университета имени Тараса Шевченко. Звезда выучилась на семейного психолога.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Звезда призналась, что отважилась поступить в Институт последипломного образования им. Т.Г.Шевченко на семейную психологию из-за того, что боялась, что из-за войны ее профессия станет неактуальной.

«Война продолжается, а я уже дипломированный психолог, и при этом продолжаю служить в театре и сниматься в кино. Я всю жизнь интересовались психологией, читала, смотрела фильмы, консультировала и помогала подругам, и пора погрузиться в психологию профессионально", — поделилась Саливанчук.

Саливанчук может стать психологом
Актриса Анна Саливанчук получила диплом магистра. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/
Соливанчук стала магистром
Анна Саливанчук получила образование психолога. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Она призналась, что пока не уверена в том, что сейчас начнет вести консультации. Впрочем, звезда благодарна университету за то, что он помог ей познать саму себя.

Напомним, мы писали о том, что актриса Анна Саливанчук призналась, что ее преследует один мужчина. А также она рассказала о болезни сына.

образование КНУ имени Тараса Шевченко украинские звезды Университет Анна Саливанчук

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