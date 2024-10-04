Анна Саливачнук получила диплом психолога

Актриса Анна Саливанчук. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Известная украинская актриса и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук получила диплом Киевского университета имени Тараса Шевченко. Звезда выучилась на семейного психолога.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Звезда призналась, что отважилась поступить в Институт последипломного образования им. Т.Г.Шевченко на семейную психологию из-за того, что боялась, что из-за войны ее профессия станет неактуальной.

«Война продолжается, а я уже дипломированный психолог, и при этом продолжаю служить в театре и сниматься в кино. Я всю жизнь интересовались психологией, читала, смотрела фильмы, консультировала и помогала подругам, и пора погрузиться в психологию профессионально", — поделилась Саливанчук.

Актриса Анна Саливанчук получила диплом магистра. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Анна Саливанчук получила образование психолога. Фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Она призналась, что пока не уверена в том, что сейчас начнет вести консультации. Впрочем, звезда благодарна университету за то, что он помог ей познать саму себя.

Напомним, мы писали о том, что актриса Анна Саливанчук призналась, что ее преследует один мужчина. А также она рассказала о болезни сына.