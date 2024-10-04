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Ворвался в мою жизнь — Леся Никитюк впервые засветила своего бойфренда

4 октября 2024 17:14
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Леся Никитюк впервые показала своего бойфренда — фото
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Телеведущая Леся Никитюк намекнула на перемены в личной жизни. Знаменитость показала, что теперь не одинока.

На своей странице в Instagram Леся засветила кадры со своим избранником.

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Долгое время телеведущая тщательно скрывала свою личную жизнь от посторонних глаз. Но недавно на странице Леси начали появляться фотографии с ее новым избранником. Правда, пока звезда не показывает его лицо.

На одном из фото счастлива Никитюк позировала в объятиях своего любимого в лифте, а на другом он держались за руки в авто.

Леся Никитюк и ее бойфренд
Леся Никитюк со своим бойфрендом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк и ее бойфренд
Леся Никитюк и его избранник. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Засветила знаменитость и более пикантные кадры. Никитюк поделилась фото, где мужчина стоит перед камерой в одних трусах. Кстати, на теле незнакомца есть немало разных татуировок.

В подписи Никитюк пошутила, что загадочный мужчина пленил не только ее сердце, но и холодильник.

"Кто-то ворвался в мою жизнь и в мой холодильник", — написала Леся.

Леся Никитюк показала своего парня
Леся Никитюк показала своего парня. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Владимир Остапчук вместе с беременной женой отметили особое событие.

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роман Леся Никитюк личная жизнь отношения украинские звезды

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