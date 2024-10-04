Леся Никитюк впервые показала своего бойфренда — фото

Ворвался в мою жизнь — Леся Никитюк впервые засветила своего бойфренда
Телеведущая Леся Никитюк намекнула на перемены в личной жизни. Знаменитость показала, что теперь не одинока.
На своей странице в Instagram Леся засветила кадры со своим избранником.
Леся Никитюк впервые показала своего нового бойфренда
Долгое время телеведущая тщательно скрывала свою личную жизнь от посторонних глаз. Но недавно на странице Леси начали появляться фотографии с ее новым избранником. Правда, пока звезда не показывает его лицо.
На одном из фото счастлива Никитюк позировала в объятиях своего любимого в лифте, а на другом он держались за руки в авто.
Засветила знаменитость и более пикантные кадры. Никитюк поделилась фото, где мужчина стоит перед камерой в одних трусах. Кстати, на теле незнакомца есть немало разных татуировок.
В подписи Никитюк пошутила, что загадочный мужчина пленил не только ее сердце, но и холодильник.
"Кто-то ворвался в мою жизнь и в мой холодильник", — написала Леся.
Ранее Владимир Остапчук вместе с беременной женой отметили особое событие.
Также звезда "Лиги смеха" после тяжелого ранения показал, что ему приобрела жена.
Читайте Новини.LIVE!