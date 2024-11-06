Победа Дональда Трампа - отряды Путина записали обращение

Обращение "отрядов Путина". Скриншот: YouTube

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах. На это событие отреагировали русские пенсионерки из "отрядов Путина".

Видео было опубликовано на YouTube.

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Пятеро пенсионерок и пожилой мужчина в футболках с надписями "Только Путин" обратились к Дональду Трампу и поздравили его с победой на президентских выборах в 2024 году.

"Мы тебе предлагаем, присылайте к нам Илона Маска и мы его проконсультируем по поводу того, как нужно разговаривать с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", — заявили пенсионеры.

"Отряды Путина" радуются проигрышу вице-президента Камалы Харрис и зовут Трампа "в гости" к президенту РФ.

Пользователи соцсетей высмеяли обращение пенсионерок. Многие призывали вызвать им врача-психиатра.

"Гречки переели".

"Илон Макс вас услышал, уже Tesla на зарядку поставил, ждите, пожалуй, к вам он точно за консультацией приедет!"

"Трамп обязательно выслушает все советы и пожелания яйцеголового".

"Срочно вызывайте дежурного врача".

Комментарии под видео "отрядов Путина". Фото: YouTube

Напомним, ранее мы писали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине. А также мы рассказывали, как Трамп стал звездой в СМИ.