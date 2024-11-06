Победа Дональда Трампа - отряды Путина записали обращение

Пенсионерки из "отряда Путина" поздравили Трампа с победой
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах. На это событие отреагировали русские пенсионерки из "отрядов Путина".
Видео было опубликовано на YouTube.
Российские пенсионерки раздали советы Трампа
Пятеро пенсионерок и пожилой мужчина в футболках с надписями "Только Путин" обратились к Дональду Трампу и поздравили его с победой на президентских выборах в 2024 году.
"Мы тебе предлагаем, присылайте к нам Илона Маска и мы его проконсультируем по поводу того, как нужно разговаривать с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", — заявили пенсионеры.
"Отряды Путина" радуются проигрышу вице-президента Камалы Харрис и зовут Трампа "в гости" к президенту РФ.
Пользователи соцсетей высмеяли обращение пенсионерок. Многие призывали вызвать им врача-психиатра.
"Гречки переели".
"Илон Макс вас услышал, уже Tesla на зарядку поставил, ждите, пожалуй, к вам он точно за консультацией приедет!"
"Трамп обязательно выслушает все советы и пожелания яйцеголового".
"Срочно вызывайте дежурного врача".
Напомним, ранее мы писали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине. А также мы рассказывали, как Трамп стал звездой в СМИ.
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