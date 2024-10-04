Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская рассказали об особом празднике

Остапчук с беременной женой поздравили друг друга с особым праздником
Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина рассказали об особом событии. Сегодня пара отмечает годовщину их отношений.
Звездные супруги поздравили друг друга в Instagram.
Владимир Остапчук отмечает годовщину с беременной женой
Шоумен вместе со своей третьей супругой уже два года. В день годовщины пара вспомнила, как зарождались их отношения.
В посту в сети Екатерина рассказала, что сначала не хотела идти на свидание с Владимиром и даже придумывала для этого разные забавные причины.
"После первого свидания он позвонил мне и пригласил на кофе, а я не хотела второй встречи, поэтому у меня было две секунды, чтобы придумать, почему я не пойду, и поэтому я не придумала ничего умнее, чем сказать: "А я не пью кофе… утром". Он ответил, что окей, но потом, когда мы таки встретились, сказал, что подумал, что я очень странная, ведь если кофе пьют, то именно утром. Как вы понимаете, с фантазией у меня проблемы, поэтому, когда он вечером предложил ужин, отмазаться не получилось — и вот так и живем уже вместе два года" , — рассказала блогер.
В ответ на слова жены Остапчук пошутил: "Как хорошо, что у тебя плохая фантазия" .
Также в Instastories беременная Екатерина опубликовала нежные кадры в объятиях любимого, а также показала немалый животик.
"Результат двухлетнего сотрудничества", — также пошутила в подписи к фото жена шоумена.
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