Виталий Козловский показал себя в школьные годы — архивные фотографии

Виталий Козловский на фотосессии. Фото: Instagram Виталия Козловского

Украинский военнослужащий, а в прошлом — известный певец Виталий Козловский вспомнил свое прошлое. Воин ВСУ впервые поделился своими архивными фотографиями с детства и показал, как выглядел он в первом классе.

Соответствующие фотографии Виталий Козловский обнародовал в Stories в Instagram.

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Виталий Козловский в детстве

В Украине начался новый учебный год, поэтому Виталий Козловский решил вспомнить свои школьные годы. Бывший певец, а ныне — украинский защитник показал, каким он был в школьном возрасте. Он поделился милыми фотографиями с детства, показав себя в первом классе.

На первом фото маленький Виталик сидит за партой возле букета цветов, сложив руки на стол. На второй фотографии мальчик стоит на линейке с цветами в руках в честь Дня знаний.

Маленький Виталий Козловский в первом классе. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Виталий Козловский на линейке по случаю Дня знаний. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Эти фотографии Виталий Козловский подписал довольно смешно, напомнив о типичной фразе от учителей на уроках.

"Закрываем тетради и достаем двойные листочки", — вспомнил популярную фразу учителей в школе украинский военнослужащий Виталий Козловский.

Виталий Козловский в школьные годы. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Семья Виталия Козловского

Украинский певец Виталий Козловский сменил род своей деятельности на службу в составе ВСУ. Он ни разу не демонстрировал свою личную жизнь, а недавно внезапно исчез из информационного пространства, вернувшись с неожиданными новостями.

Виталий Козловский в составе ВСУ. Фото: Instagram Виталия Козловского

Бывший артист показал, что у него уже есть жена, которая беременна от него первенцем. Позже у них родился сынишка, которого они назвали необычным именем Оскар и недавно уже покрестили в церкви.

Виталий Козловский со своей женой на крещении первенца Оскара. Фото: Instagram Виталия Козловского

Напомним, мы писали о том, что бывший певец Виталий Козловский отреагировал на скандал с ветклиникой и воином ВСУ.

Ранее мы рассказывали о том, что военный Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь за год.

Также мы сообщали о том, что воин ВСУ Виталий Козловский показал милое фото с первенцем на руках.