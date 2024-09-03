Виталий Козловский показал себя в школьные годы — архивные фотографии

Обратно в первый класс — Козловский показал, каким он был в школе
Украинский военнослужащий, а в прошлом — известный певец Виталий Козловский вспомнил свое прошлое. Воин ВСУ впервые поделился своими архивными фотографиями с детства и показал, как выглядел он в первом классе.
Соответствующие фотографии Виталий Козловский обнародовал в Stories в Instagram.
Виталий Козловский в детстве
В Украине начался новый учебный год, поэтому Виталий Козловский решил вспомнить свои школьные годы. Бывший певец, а ныне — украинский защитник показал, каким он был в школьном возрасте. Он поделился милыми фотографиями с детства, показав себя в первом классе.
На первом фото маленький Виталик сидит за партой возле букета цветов, сложив руки на стол. На второй фотографии мальчик стоит на линейке с цветами в руках в честь Дня знаний.
Эти фотографии Виталий Козловский подписал довольно смешно, напомнив о типичной фразе от учителей на уроках.
"Закрываем тетради и достаем двойные листочки", — вспомнил популярную фразу учителей в школе украинский военнослужащий Виталий Козловский.
Семья Виталия Козловского
Украинский певец Виталий Козловский сменил род своей деятельности на службу в составе ВСУ. Он ни разу не демонстрировал свою личную жизнь, а недавно внезапно исчез из информационного пространства, вернувшись с неожиданными новостями.
Бывший артист показал, что у него уже есть жена, которая беременна от него первенцем. Позже у них родился сынишка, которого они назвали необычным именем Оскар и недавно уже покрестили в церкви.
Напомним, мы писали о том, что бывший певец Виталий Козловский отреагировал на скандал с ветклиникой и воином ВСУ.
Ранее мы рассказывали о том, что военный Виталий Козловский показал, как изменилась его жизнь за год.
Также мы сообщали о том, что воин ВСУ Виталий Козловский показал милое фото с первенцем на руках.
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