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Кейт Миддлтон снова в форме — как она преодолела трудный период

6 ноября 2024 15:32
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Кейт Миддлтон удивила всех – принцесса после болезни возвращается в обязанности
Кейт Миддлтон. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Жена британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, недавно окончившая курс химиотерапии, сейчас находится в ремиссии и чувствует себя лучше. По информации королевского биографа Роберта Джобсона, принцесса Вельская постепенно возвращается к своим обязанностям и вскоре снова появится на публике.

Джобсон, автор биографии Кэтрин: принцесса Вельская, поделился с изданием Hello! новостями о ее самочувствии.

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"Кейт сейчас чувствует себя прекрасно. Она уже вернулась к тренировкам и активно занимается тем, что доставляет ей радость", — отметил он.

Что для Кейт Миддлтон изменила ее болезнь

Согласно информации биографа, теперь мы чаще будем видеть принцессу Вельскую на мероприятиях. Однако ее подход к обязанностям изменится. Если раньше Кейт участвовала в многочисленных событиях, то теперь ее приоритетами станут важнейшие моменты, имеющие значение не только для королевской семьи, но и общества.

"Семья для нее остается на первом месте, но на важных мероприятиях она продолжит появляться. Уильям поддерживает ее в решении не торопиться с большой нагрузкой", - рассказал Джобсон.

Биограф также отметил, что Кейт, вероятно, будет избегать постоянных появлений, чтобы каждый ее выход становился большим событием для публики. Такой подход позволит ей привлекать внимание к важным вопросам, когда это действительно нужно.

Когда Миддлтон планирует первое путешествие после болезни

Ожидается, что в 2025 году принц Уильям и Кейт совершат по меньшей мере одно заграничное путешествие, а король с нетерпением ждет, когда принцесса Вельская снова присоединится к королевским инициативам.

Джобсон подытожил: "Кейт пережила опыт, изменивший ее взгляд на жизнь. Она и дальше будет сама решать, где и когда ей следует присутствовать, но семья будет оставаться главной ценностью в ее жизни".

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон возобновила тренировки после завершения химиотерапии.

Также мы сообщали, что королева Камилла отменила все публичные мероприятия из-за болезни.

 

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