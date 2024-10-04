Jerry Heil снялась в клипе Nemo "Eurostar" - видео

Украинская певица Jerry Heil и победитель Евровидения-2024 Nemo. Фото: скриншот

Украинская певица Jerry Heil и победитель Евровидения-2024 Nemo вместе зажглись в новом клипе. Швейцарский артист представил песню Eurostar.

Видео выложили в YouTube.

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В новой энергичной песне Eurostar снялись участники Евровидения-2024. В клипе приняли участие представительница Польши Luna, Windows95Man из Финляндии, литовец Сильвестер Белт, представители Ирландии Bambie Thug. Вместе с ними появилась и украинская звезда Jerry Heil, которая вместе с репером alyona alyona заняла на конкурсе третье место.

"Этот поезд несется прямо на вершину! Занимайте места и готовьтесь к рейву! Невероятно горжусь этой поездкой с тобой, Nemo", — прокомментировала премьеру Jerry Heil.

Звезда также заявила, что это первое Евровидение, на котором участники конкурса подружились.

Напомним, что Nemo выступят в Киеве. Также стало известно, в каком городе пройдет Евровидение в следующем году.