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Джек Николсон посетил показ Balenciaga в домашнем халате

4 октября 2024 12:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Показ Balenciaga — Алексис Стоун превратился в Джека Николсона
Художник Алексис Стоун в образе актера Джека Николсона. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Организаторы показа модного дома Balenciaga в этом году изумили посетителей. Известный перформанс-художник Алексис Стоун появился на мероприятии в образе популярного актера Джека Николсона.

Об этом сообщает Page Six.

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Художник признался, что ему понадобилось более шести часов, чтобы превратиться в Николсона, который уже долгое время не появляется на публике. Для образа он использовал силиконовые протезы, фальшивые зубы, синие линзы и парик.

Кроме того, Алексис даже разработал собственный аромат, чтобы передать сущность звезды "Сияния", который, по его мнению, "пахнул бы мокрой пепельницей".

Художник рассказал, что тратит около трех месяцев на усовершенствование каждого перевоплощения, от тестирования протезов и макияжа до изучения языка тела своего объекта.

Конечный продукт может стоить более 50 000 долларов, но обычно это покрывает бренд, который приглашает его на свой показ.

Свой первый показ Balenciaga он посетил в марте 2022 года в образе персонажа Робина Уильямса в фильме "Миссис Даутфайр".

Напомним, модель Джиджи Хадид шокировала платьем из желтого скотча. А также мы рассказывали о коллекции креативного директора Balenciaga Демна Гвасалия.

мода Balenciaga актеры зарубежные звезды образ

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