Дрю Бэрримор рассказала о том, что целовалась с женщиной, известной в Голливуде.

Голливудская звезда Дрю Бэрримор. Фото: instagram.com/drewbarrymore/

Известная американская актриса Дрю Бэрримор призналась, что целовалась с женщиной. По ее словам, это произошло в 90-е годы.

Об этом она призналась в собственном шоу на YouTube, передает Page Six.

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Звезда "Ангелов Чарли" призналась, что почти три десятилетия назад она поцеловалась с Хлоей Севиньи. Это произошло в ванной комнате лос-анджелесской гостиницы "Сансет Маркиз" и звезда ни о чем не сожалеет.

"Это были 90-е. Это был поцелуй. Мы были свободны и просто прекрасно проводили время, и это был самый сексуальный, милый момент", — поделилась Дрю Бэрримор.

Хлоя сыграла в ленте "Зодиак" Дэвида Финчера и получила престижные кинонаграды, среди которых "Золотой глобус" и "Спутник", а также ее имя было номинировано на "Оскар".

Актриса Хлоя Севиньи. Фото: instagram.com/chloessevigny/

Напомним, мы раньше писали, актера Шона Пенна поймали за поцелуями с молодой актрисой. А также певица Майли Сайрус и ее молодой бойфренд очаровали любовью.