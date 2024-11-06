Победа Дональда Трампа - Cardi B отреагировала

Реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Репер Cardi B резко отреагировала на то, что Дональд Трамп лидирует по результатам президентских выборов в США. Звезда является поклонницей Камалы Гаррис.

Об этом пишет Daily Mail.

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Известная реперка опубликовала, а затем быстро удалила видео, в котором заявила своей аудитории: "Вот почему некоторые из наших штатов штурмуют ураганы. Это все, что я хочу сказать".

Звезда удалила ролик через несколько минут после публикации в соцсети X. Для записи видео реперка использовала искажающий лицо фильтр.

🚨 Cardi B лучше всего сделано и сложено это.



"Это куда некоторые из всех героев begetting hurricanes" pic.twitter.com/0vmwX0gxEN — Ⓜ️ega (@D2Mega) November 6, 2024

За неделю до президентских выборов реперка выступала с песней Up на предвыборном митинге вице-президента Гаррис в Висконсине.

Напомним, ранее мы писали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине. А также мы рассказывали, как Трамп стал звездой в СМИ.