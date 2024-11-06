Победа Дональда Трампа - Cardi B отреагировала

Cardi B сделала скандальное заявление на фоне победы Трампа
Репер Cardi B резко отреагировала на то, что Дональд Трамп лидирует по результатам президентских выборов в США. Звезда является поклонницей Камалы Гаррис.
Об этом пишет Daily Mail.
Cardi B о победе Трампа
Известная реперка опубликовала, а затем быстро удалила видео, в котором заявила своей аудитории: "Вот почему некоторые из наших штатов штурмуют ураганы. Это все, что я хочу сказать".
Звезда удалила ролик через несколько минут после публикации в соцсети X. Для записи видео реперка использовала искажающий лицо фильтр.
🚨 Cardi B лучше всего сделано и сложено это.— Ⓜ️ega (@D2Mega) November 6, 2024
"Это куда некоторые из всех героев begetting hurricanes" pic.twitter.com/0vmwX0gxEN
За неделю до президентских выборов реперка выступала с песней Up на предвыборном митинге вице-президента Гаррис в Висконсине.
Напомним, ранее мы писали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине. А также мы рассказывали, как Трамп стал звездой в СМИ.
Читайте Новини.LIVE!