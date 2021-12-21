Внебрачный сын Шварценеггера признался, почему отказался от фамилии звездного отца

Сын Арнольда Шварценеггера и бывшей домработницы семьи актера Милдред Баэны Джозеф отказывается брать фамилию отца, хотя, как и он занимается бодибилдингом и снимается в кино. Но успеха в жизни и карьере он хочет добиться сам.

Об этом пишет EOnline. Парень признался, что не собирается постоянно ссылаться на знаменитую фамилию.

"Этому несколько разных причин. На данный момент это – не мой главный приоритет, поэтому я просто сосредоточен на том, чтобы развиваться и строить свою карьеру в актерском мастерстве и спорте, и просто сосредотачиваюсь на этом прямо сейчас", – уточнил он.

При этом Баэна подчеркнул, что отец стал для него примером. Шварценеггер повлиял на желание заниматься спортом, на актерскую игру и множество других важных решений в жизни своего сына.

Напомним, что сейчас Джозеф Баэна снимается в остросюжетном фильме "Лава". Но при этом мечтает сыграть ковбоя в вестерне. Кроме того, он до сих пор стремится стать "Мистером Олимпия", как его звездный отец.

Другие новости из мира шоу-бизнеса