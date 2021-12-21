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Внебрачный сын Шварценеггера признался, почему отказался от фамилии звездного отца

Шоу-бизнес
21 декабря 17:18
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Он хочет строить собственную карьеру
Внебрачный сын Шварценеггера признался, почему отказался от фамилии звездного отца

Сын Арнольда Шварценеггера и бывшей домработницы семьи актера Милдред Баэны Джозеф отказывается брать фамилию отца, хотя, как и он занимается бодибилдингом и снимается в кино. Но успеха в жизни и карьере он хочет добиться сам.

Об этом пишет EOnline. Парень признался, что не собирается постоянно ссылаться на знаменитую фамилию.

Фото сына Шварценеггера

"Этому несколько разных причин. На данный момент это – не мой главный приоритет, поэтому я просто сосредоточен на том, чтобы развиваться и строить свою карьеру в актерском мастерстве и спорте, и просто сосредотачиваюсь на этом прямо сейчас", – уточнил он.

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При этом Баэна подчеркнул, что отец стал для него примером. Шварценеггер повлиял на желание заниматься спортом, на актерскую игру и множество других важных решений в жизни своего сына.

Напомним, что сейчас Джозеф Баэна снимается в остросюжетном фильме "Лава". Но при этом мечтает сыграть ковбоя в вестерне. Кроме того, он до сих пор стремится стать "Мистером Олимпия", как его звездный отец.

Джозеф Баэна в спортзале

Фото Джозефа Баэны

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Арнольд Шварценеггер
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