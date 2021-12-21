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Полякова показала закулисье "Голосу країни". Фото

Украинская певица Оля Полякова показала, что происходит за кулисами 12 сезона проекта "Голос країни". Сейчас на шоу начинается этап слепых прослушиваний.

Видео Полякова опубликовала в сториз своего Instagram. В кадр, кроме самой певицы, попали и другие судьи.

Оля Полякова на Голосе Страны

"Это началось. Слепые прослушивания на "Голосі країни". Я очень счастлива быть тут", – заверила Полякова.

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В кадре певица позировала в кресле звездного тренера, в черном корсете с очень глубоким декольте. Волосы Полякова завязала в хвост и уложила аккуратную прямую челку.

За кулисами Голоса страны

Напомним, что в новом сезоне вокального шоу кроме Поляковой в креслах тренеров сидят известный продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко), певица Надя Дорофеева и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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Оля Полякова Голос країни
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