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Назван гонорар Киану Ривза за роль Нео в новой "Матрице"

Шоу-бизнес
22 декабря 16:39
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Сумма получилась не намного больше выплат за первую часть франшизы
Назван гонорар Киану Ривза за роль Нео в новой "Матрице"

Американский киноактер Киану Ривз получил за возвращение на экран в своей легендарной роли Нео 12-14 миллионов долларов. При этом гонорар за съемках в первой "Матрице" 1999 года в свое время составил около 10 миллионов долларов.

Как пишет Variety, точная сумма выплат неизвестна и колеблется между 12 и 14 миллионами. Кроме того, актер получит еще денег, когда закончится прокат фильма в кинотеатрах. Точно также, в 1999 году, по завершению проката "Матрицы" он получил дополнительно 25 миллионов.

Киану Ривз и Кэри Энн Мосс

Напомним, что 57-летний Киану Ривз вновь появился на экране в качестве Нео в "Матрица: Воскрешение", премьера которого состоялась на канале HBO Max и в кинотеатрах 21 декабря. Не исключено, что он сам решил стребовать меньше денег с Вачовски, чтобы облегчить съемки - однажды Ривз уже поступил так во время работы над "Адвокатом Дьявола", где сыграл одну из главных ролей.

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Автор публикации
Игорь Гришин
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кино Киану Ривз Матрица
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