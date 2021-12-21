Как знаменитости украсили елки к Новому году: атмосферные фото Добрынина, Осадчей, Каменских

До Нового года остается все меньше времени, и многие знаменитости уже начали подготовку к празднику. Конечно же, одним из главных атрибутов является елка. Звезды принялись создавать праздничную атмосферу в своих домах, ставя елки. А домашними фотографиями они делились на своих страницах в соцсетях.
Новини.LIVE предлагает узнать, кто из звезд уже нарядил елку.
Так, многие селебрити украшали свои дома к Новому году в полном составе. Более того, для максимального соответствия атмосфере знаменитости даже выбирали праздничные наряды, в которых делали забавные family кадры.
А некоторые звезды даже снимали семейные видео, на которых показывали, как проходит процесс подготовки к празднику.
Даша Квиткова и Никита Добрынин не забыли сделать атмосферные фотографии, как и полагается настоящим блогерам.
А Настя Каменских похвасталась своей елкой, опубликовав забавное фото.
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