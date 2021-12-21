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Как знаменитости украсили елки к Новому году: атмосферные фото Добрынина, Осадчей, Каменских

Шоу-бизнес
21 декабря 19:00
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Знаменитости уже во всю начали готовиться к праздникам
Как знаменитости украсили елки к Новому году: атмосферные фото Добрынина, Осадчей, Каменских

До Нового года остается все меньше времени, и многие знаменитости уже начали подготовку к празднику. Конечно же, одним из главных атрибутов является елка. Звезды принялись создавать праздничную атмосферу в своих домах, ставя елки. А домашними фотографиями они делились на своих страницах в соцсетях.

Новини.LIVE предлагает узнать, кто из звезд уже нарядил елку.

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Как знаменитости украсили елки к Новому году

Так, многие селебрити украшали свои дома к Новому году в полном составе. Более того, для максимального соответствия атмосфере знаменитости даже выбирали праздничные наряды, в которых делали забавные family кадры.

Григорий Решетник дети
Григорий Решетник
дмитрий гордон с женой и детьми
Дмитрий Гордон с женой и детьми

А некоторые звезды даже снимали семейные видео, на которых показывали, как проходит процесс подготовки к празднику.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Даша Квиткова и Никита Добрынин не забыли сделать атмосферные фотографии, как и полагается настоящим блогерам.

даша квиткова и добрынин

А Настя Каменских похвасталась своей елкой, опубликовав забавное фото.

Настя Каменских

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Автор публикации
Анна Бондаренко
В 2015 году закончила факультет "Журналистики" КУ им. Б. Гринченка. С тех пор пишу о жизни знаменитостей, бьюти и fashion. Мой день начинается со звездной ленты Instagram и заканчивается тем же;) Поэтому последние новости о жизни селебрити пропустить у вас точно не получится. За это время успела поработать в нескольких украинских изданиях, а теперь помогаю читателям Новини.LIVE быть в курсе всех звездных событий.
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Настя Каменских Катя Осадчая Юрий Горбунов Даша Квиткова Никита Добрынин Новый год
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