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Игрушка для слона: киевский зоопарк балует своих обитателей

10 апреля 2023 01:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Слон Хорас получил новые игрушки. Фото: Киевский зоопарк
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Весна — период пробуждения природы, новых надежд и веры в прекрасное будущее. Этой весной столичный зоосад решил побаловать своих подопечных. Там решить сделать жителям зоопарка подарки.

Об этом сообщается на сайте столичного зоопарка.

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Игрушки для самого большого жителя. Фото: Киевский зоопарк

Так среди развлечений слона Хораса можно найти стволы-чесалки. Их высота составляет 4 метра. Также для крупнейшего жителя зоосада установили гигантский валун, его вес 9 тонн.

Эти игрушки были подобраны для обеспечения его естественного поведения с учетом потребностей и особенностей характера слоника.

Самые большие игрушки для самого большого жителя. Фото: Киевский зоопарк

Хорас еще "юноша" — ему 18 лет, но имеет крепкое телосложение и вес около 4 тонн.

Сегодня для Хораса устроили показательный ланч.

Работники зоопарка говорят, что ежедневно слоник съедает около 150 кг кормов (сено, овсяная солома, веточный корм, овощи и фрукты), 5 кг специализированного гранулированного корма и выпивает около 70 литров воды.

Напомним, в прошлом году зоопарк пополнился 300 новорожденными малышами, а еще около 400 животных получили убежище из пострадавших регионов.

Напомним также, что Польша изменила перечень документов, необходимых для ввоза домашних животных из Украины. Теперь для украинцев будут действовать общие условия ввоза животных, действующих на территории ЕС. К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз четырехлапого не является коммерческим. А также результаты тестирования уровня антител против бешенства.

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