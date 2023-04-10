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Забавка для слона: київський зоопарк побалував іграшками своїх мешканців

10 квітня 2023 01:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Слон Хорас отримав нові іграшки. Фото: Київський зоопарк
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Весна — період пробудження природи, нових надій та віри у прекрасне майбутнє. Цієї весни столичний зоосад вирішив побалувати свої підопічних. Там вирішити зробити мешканцям зоопарку подарунки. 

Про це повідомляється на сайті столичного зоопарку. 

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На початок нового сезону-2023 улюбленець усіх киян та гостей міста — слон Хорас отримав нові велетенські іграшки. 

 Іграшки для найбільшого мешканця. Фото: Київський зоопарк

Так серед розваг слона Хораса можна знайти стовбури-чесалки. Їх висота становить 4 метри. Також для найбільшого мешканця зоосаду встановили велетенський гладенький валун, його вага 9 тонн. 

Ці забавки були підібрані для забезпечення його природної поведінки з врахуванням потреб та особливостей характеру слоника.

Найбільші іграшки для найбільшого мешканця. Фото: Київський зоопарк

Хорас ще "юнак" — йому 18 років, але має міцну статури та вагу близько 4 тонн.

 Сьогодні  для Хораса влаштували показовий ланч. 

Працівники зоопарку кажуть, щодня слоник з’їдає близько 150 кг кормів (сіно, вівсяна солома, гілковий корм, овочі і фрукти), 5 кг спеціалізованого гранульованого корму та випиває майже 70 літрів води.

Нагадаємо, минулого року зоопарк поповнився 300 новонародженими малюками, а ще майже 400 тварин отримали прихисток з постраждалих регіонів.

Нагадаємо також, що Польща змінила перелік документів, які необхідні для ввезення домашніх тварин з України. Відтепер для українців діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС. До переліченого вище списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення чотирилапого не є комерційним. А також результати тестування рівня антитіл проти сказу.

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