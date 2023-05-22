Осьминоги могут видеть ночные кошмары во время сна
Недавнее наблюдение показало, что осьминоги видят ночные кошмары. Об этом свидетельствует поведение во время сна, когда животные выпустили облако чернил, что означает испуг.
Об этом сообщает NNews.
Осьминоги видят кошмары
Так, видеокамеры, непрерывно следившие за осьминогами в аквариуме, зарегистрировали у них крайне необычное поведение во время сна: тело судорожно дергалось, и моллюск выбросил облако чернил, словно спасаясь от угрозы.
Отмечается, что осьминоги спят подобно людям: длинные фазы глубокого сна чередуются с короткими активными, когда эти животные быстро меняют текстуру и окраску кожи. Вероятно, в это время им снятся сны, хоть и не совсем такие, как у людей. Ученые не уверены, что когнитивные способности осьминогов позволяют поддерживать последовательные представления о себе и мире. Поэтому во сне они видят короткие клипы — быстрое изменение кадров, которые могут быть для них страшными.
Однако эта версия только предположение, поскольку основывается на наблюдениях. Нервная система осьминогов устроена совсем иначе, поэтому им нельзя поместить в мозг электроды и вести мониторинг его активности.
Напомним, что исследование университетов Портсмута и Сассекса показало, что существуют эффективные методы подлинного общения с кошками.