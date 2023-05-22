Осьминоги могут видеть ночные кошмары во время сна

Осьминог среди кораллов в океане. Фото: freepik.com

Недавнее наблюдение показало, что осьминоги видят ночные кошмары. Об этом свидетельствует поведение во время сна, когда животные выпустили облако чернил, что означает испуг.

Об этом сообщает NNews.

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Осьминоги видят кошмары

Так, видеокамеры, непрерывно следившие за осьминогами в аквариуме, зарегистрировали у них крайне необычное поведение во время сна: тело судорожно дергалось, и моллюск выбросил облако чернил, словно спасаясь от угрозы.

Отмечается, что осьминоги спят подобно людям: длинные фазы глубокого сна чередуются с короткими активными, когда эти животные быстро меняют текстуру и окраску кожи. Вероятно, в это время им снятся сны, хоть и не совсем такие, как у людей. Ученые не уверены, что когнитивные способности осьминогов позволяют поддерживать последовательные представления о себе и мире. Поэтому во сне они видят короткие клипы — быстрое изменение кадров, которые могут быть для них страшными.

Однако эта версия только предположение, поскольку основывается на наблюдениях. Нервная система осьминогов устроена совсем иначе, поэтому им нельзя поместить в мозг электроды и вести мониторинг его активности.

Напомним, что исследование университетов Портсмута и Сассекса показало, что существуют эффективные методы подлинного общения с кошками.