Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Осьминоги могут видеть ночные кошмары во время сна arrow

Осьминоги могут видеть ночные кошмары во время сна

22 мая 2023 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Осьминоги могут видеть ночные кошмары во время сна
Осьминог среди кораллов в океане. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавнее наблюдение показало, что осьминоги видят ночные кошмары. Об этом свидетельствует поведение во время сна, когда животные выпустили облако чернил, что означает испуг.

Об этом сообщает NNews.

Читайте также:

Осьминоги видят кошмары

Так, видеокамеры, непрерывно следившие за осьминогами в аквариуме, зарегистрировали у них крайне необычное поведение во время сна: тело судорожно дергалось, и моллюск выбросил облако чернил, словно спасаясь от угрозы.

Отмечается, что осьминоги спят подобно людям: длинные фазы глубокого сна чередуются с короткими активными, когда эти животные быстро меняют текстуру и окраску кожи. Вероятно, в это время им снятся сны, хоть и не совсем такие, как у людей. Ученые не уверены, что когнитивные способности осьминогов позволяют поддерживать последовательные представления о себе и мире. Поэтому во сне они видят короткие клипы — быстрое изменение кадров, которые могут быть для них страшными.

Однако эта версия только предположение, поскольку основывается на наблюдениях. Нервная система осьминогов устроена совсем иначе, поэтому им нельзя поместить в мозг электроды и вести мониторинг его активности.

Напомним, что исследование университетов Портсмута и Сассекса показало, что существуют эффективные методы подлинного общения с кошками.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас