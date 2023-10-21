Привычка откладывать будильник утром улучшает когнитивные способности — исследование

Девушка откладывает будильник, чтобы дольше подремать. Фото: Getty Images

Большинство из нас, мягко говоря, не любит утренний подъем. Всегда хочется поспать немного подольше. Часто после того, как зазвенит будильник, мы его откладываем "еще на 5 минуточек". Медики неоднократно заявляли, что такая утренняя привычка плохо влияет на сон и здоровье. Однако в новом исследовании ученые утверждают, что откладывание будильника может повысить когнитивные способности мозга.

К такому выводу пришли команда ученых из Стокгольмского университета в Швеции и Университета Монаша в Австралии. Свою научную работу они обнародовали в Journal of Sleep Research, пишет Science Alert.

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Предыдущие исследования ученых показывали, что мини-циклы по пять или десять минут могут навредить организму и ухудшить качество сна. Однако в новом исследовании удалось сделать противоположные выводы с некоторыми правками.

Как проводилось исследование, и какие выводы получили?

Ученые отобрали 31 здорового человека с нормальным сном. Испытуемые должны были спать в лабораторных условиях под наблюдением ученых.

Таким образом удалось обнаружить, что 30 минут дополнительной дремы либо никак не влияют на организм, либо могут улучшить когнитивные способности при выполнении задания сразу после пробуждения. Помимо улучшения когнитивных способностей у некоторых участников, исследователи заметили более легкое пробуждение.

При этом специалисты сказали, что у пробуждавшихся "по звонку" такой особенности обнаружено не было.

"Выводы показывают, что нет никаких причин прекращать дремать утром, если вам это нравится, по крайней мере, когда вы откладываете будильник на около 30 минут. На самом деле это может помочь тем, у кого утренняя сонливость, проснуться", — говорит исследователь сна из Стокгольмского университета Тина Санделин.

В то же время, специалист отметила, что привычка откладывать будильник или просыпаться сразу никак не влияет на уровень настроения, стресса, утренней сонливости или архитектуры сна (разные циклы, через которые мы естественно проходим во время сна).

Девушка откладывает будильник, чтобы дольше вздремнуть. Фото: Hero Images/GettyImages

Кроме этого, ученые решили провести небольшой опрос, в котором приняло участие 1732 добровольца. Это помогло узнать, насколько распространена дремота.

Так, 69% респондентов сказали, что они нажимают кнопку "отложить" или устанавливают несколько будильников по крайней мере "иногда". Люди, дремающие, скорее всего, молодежь и "вечерние", а не "утренние" люди. При этом среднее время дремы около 22 мин.

В большей выборке утренняя сонливость и более короткий сон были более распространены среди дремающих. Поэтому исследователи признают, что дрема может потенциально нарушить сон.

"Таким образом, короткий период дремоты может помочь облегчить инерцию сна, не существенно нарушая сон, для поздних хронотипов и страдающих утренней сонливостью", — пишут исследователи в своем научном труде.

Следует заметить: исследование имеет ограниченную информацию, поскольку эксперимент был небольшой, а часть опроса полагалась на то, что люди самостоятельно сообщали о своих привычках сна.

Тем не менее ученые надеются, что их научная работа может стать маленьким толчком к изобретению новых будильников, которые помогут людям просыпаться не так внезапно и с меньшим уровнем стресса.

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