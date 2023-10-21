Звичка відкладати будильник вранці покращує когнітивні здібності — дослідження

Дівчина відкладає будильник, щоб довше подрімати. Фото: Getty Images

Більшість з нас, м'яко кажучи, не любить ранковий підйом. Завжди хочеться поспати трохи довше. Часто після того, як задзвенить будильник, ми його відкладаємо "ще на 5 хвилиночок". Медики неодноразово заявляли, що така ранкова звичка погано впливає на сон та здоров'я. Однак у новому дослідженні вчені стверджують, що відкладання будильника може підвищити когнітивні здібності мозку.

До такого висновку прийшли команда науковців зі Стокгольмського університету в Швеції та Університету Монаша в Австралії. Свою наукову працю вони оприлюднили в Journal of Sleep Research, пише Science Alert.

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Так, зазначається, попередні дослідження вчених показували, що міні-цикли по п’ять або десять хвилин можуть нашкодити організму та погіршити якість сну. Однак у новому дослідженні вдалося зробити протилежні висновки з деякими правками.

Як проводилося дослідження та які висновки отримали?

Вчені відібрали 31 здорову людину з нормальним сном. Піддослідні мали спати у лабораторних умовах під наглядом вчених.

Таким чином вдалося виявити, що 30 хвилин додаткової дрімоти або ніяк не впливають на організм, або можуть покращити когнітивні здібності під час виконання завдання відразу після пробудження. Крім покращення когнітивних здібностей у деяких учасників, дослідники помітили легше пробудження.

При цьому фахівці зауважили, що у людей, які прокидалися "по дзвінку" такої особливості виявлено не було.

"Висновки показують, що немає жодних причин припиняти дрімати вранці, якщо вам це подобається, принаймні, коли ви відкладаєте будильник на близько 30 хвилин. Насправді це навіть може допомогти тим, у кого ранкова сонливість, прокинутися", — каже дослідник сну зі Стокгольмського університету Тіна Санделін.

Водночас, спеціалістка зазначила, що звичка відкладати будильник або прокидатися одразу ніяк не впливає на рівень настрою, стресу, ранкової сонливості чи архітектури сну (різні цикли, через які ми природно проходимо під час сну).

Дівчина відкладає будильник, щоб довше подрімати. Фото: Hero Images/GettyImages

Крім цього, науковці вирішили провести невелике опитування, в якому взяло участь 1732 добровольці. Це допомогло дізнатися, наскільки поширеною є дрімота.

Так, 69% респондентів сказали, що вони натискають кнопку відкладення або встановлюють кілька будильників принаймні "іноді". Люди, які дрімають, швидше за все, молодь та "вечірні", а не "ранкові" люди. При цьому середній час дрімання близько 22 хв.

У більшій вибірці ранкова сонливість і коротший сон були більш поширеними серед тих, хто дрімає. Тому дослідники визнають, що дрімота може потенційно порушити сон.

"Таким чином, короткий період дрімоти може допомогти полегшити інерцію сну, не суттєво порушуючи сон, для пізніх хронотипів і тих, хто страждає ранковою сонливістю", — пишуть дослідники у своїй науковій праці.

Варто зауважити: дослідження має обмежену інформацію, оскільки експеримент був невеликим, а частина опитування покладалася на те, що люди самостійно повідомляли про свої звички сну.

З усім тим вчені сподіваються, що їх наукова робота може стати маленьким поштовхом до винайдення нових "будильників", які допоможуть людям прокидатися не так раптово й з меншим рівнем стресу.

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