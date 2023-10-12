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Ученый удивил теорией о том, что Вселенная может быть симуляцией

12 октября 2023 21:08
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Может ли Вселенная быть симуляцией — британский ученый выдвинул свою теорию
Иллюстрационное изображение космоса. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Британский физик по имени Мелвин Вопсон подтвердил теорию о том, что Вселенная, на самом деле, является искусственной реальностью. По его словам, эта реальность, в которой живет человечество, напоминает обычную компьютерную симуляцию.

Об этом Мелвин Вопсон сообщил на канале Портсмутского университета в YouTube.

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Действительно ли Вселенная — это симуляция

Мелвин Вопсон сформулировал правило, где указана информация о генетических мутациях в организмах и их последствиях. Это правило построено на втором законе термодинамики, где указано, что энтропия, то есть, мера хаоса и неопределенности в изолированной системе, способна увеличиваться или оставаться такой же во времени.

Также Мелвин Вопсон применил второй закон инфодинамики, где говорится, что "любой естественный процесс во Вселенной приведет к потере энергии и увеличению степени беспорядка или энтропии системы", к гипотезе о "симулированной Вселенной".

Изображение нашей Вселенной
Изображение нашей Вселенной. Фото: Pinterest

Согласно этой гипотезе, Вселенная и окружающая человечество реальность — это лишь компьютерная симуляция, а люди являются персонажами виртуального мира. Впрочем, ученый пытается не основываться на одном исследовании и ждет, пока опытные ученые докажут или опровергнут эту теорию.

"Категорически утверждать, что мы живем в симуляции, основываясь только на этом исследовании, недостаточно. Я надеюсь, что эта работа будет стимулировать больше исследований, и очень умные ученые найдут новые способы доказать или опровергнуть это", — отметил британский ученый.

Симметрия в мире

Также ученый из Великобритании объяснил важность принципов симметрии в природе.

"Принципы симметрии играют важную роль в законах природы, но до сих пор было мало объяснений, почему это могло быть. Мои выводы демонстрируют, что высокая симметрия соответствует самому низкому состоянию информационной энтропии, потенциально объясняя склонность природы к этому", — также добавил британский ученый.

Напомним, мы писали о том, что исследователи сделали невероятное открытие о первых звездах во Вселенной.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые представили новую теорию по поводу безграничности Вселенной.

Также мы сообщали о том, что ученые рассказали, какую форму, на самом деле, имеет Вселенная.

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