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Вчений здивував теорією про те, що Всесвіт може бути симуляцією

12 жовтня 2023 21:08
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чи може Всесвіт бути симуляцією — британський вчений висунув свою теорію
Ілюстраційне зображення космосу. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Британський фізик на ім’я Мелвін Вопсон підтвердив теорію стосовно того, що Всесвіт, насправді, є штучною реальністю. За його словами, ця реальність, в якій живе людство, нагадує звичайну комп’ютерну симуляцію. 

Про це Мелвін Вопсон повідомив на каналі Портсмутського університету в YouTube.

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Чи справді Всесвіт — це симуляція

Мелвін Вопсон сформулював правило, де вказано інформацію про генетичні мутації в організмах та їхні наслідки. Це правило побудовано на другому законі термодинаміки, де вказано, що ентропія, тобто, міра хаосу та невизначеності в ізольованій системі, здатна збільшуватися або залишатися такою самою у часі.

Також Мелвін Вопсон застосував другий закон інфодинаміки, де йдеться про те, що "будь-який природний процес у Всесвіті призведе до втрати енергії та збільшення міри безладу або ентропії системи", до гіпотези про "симульований Всесвіт". 

Изображение нашей Вселенной
Зображення нашого Всесвіту. Фото: Pinterest

Згідно з цієї гіпотези, Всесвіт і реальність, яка оточує людство, — це лише комп’ютерна симуляція, а люди є персонажами віртуального світу. Втім, вчений намагається не ґрунтуватися на одному лише дослідженні та чекає, поки досвічені вчені доведуть або спростують цю теорію.

"Категорично стверджувати, що ми живемо в симуляції, ґрунтуючись лише на цьому дослідженні, недостатньо. Я сподіваюся, що ця робота стимулюватиме більше досліджень, і дуже розумні вчені знайдуть нові способи довести або спростувати це", — зазначив британський вчений. 

Симетрія у світі

Також науковець з Великої Британії пояснив важливість принципів симетрії у природі.

"Принципи симетрії відіграють важливу роль щодо законів природи, але досі було мало пояснень, чому це могло бути. Мої висновки демонструють, що висока симетрія відповідає найнижчому стану інформаційної ентропії, потенційно пояснюючи схильність природи до цього", — також додав британський вчений.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники зробили неймовірне відкриття про перші зірки у Всесвіті. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені представили нову теорію стосовно безмежності Всесвіту. 

Також ми повідомляли про те, що вчені розповіли, яку форму, насправді, має Всесвіт.

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