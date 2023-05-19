Ученые выяснили, какие животные первыми появились на Земле

Калифорнийский морской крыжовник, являющийся представителем медуз-гребешек. Фото: Даррин Шульц / Научно-исследовательский институт аквариумов Монтерей-Бей

Ученые наконец-то выяснили, какое многоклеточное животное первым возникло на Земле. Так, исследования показали, что эту ступеньку занимает особый вид медуз, возникший 700 млн лет назад. Для сравнения динозавры появились 230 млн лет назад.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Читайте также:

Какое животное первым возникло в мире

Долгое время "первенцами" среди животных считали морские губки, довольно простыми анатомически и совсем неприхотливыми. К примеру, у них отсутствует нервная система.

Однако по новым данным, гребенчатые медузы ктенофоры побеждают в конкурсе первенства среди животных. Этот вид является отдаленным родственником настоящих медуз, а также несколько похож на этих животных. Также ктенофоры имеют сложную дифференцированную нервную систему, что больше приближает их к животным.

"Последний общий предок всех животных, вероятно, жил 600 или 700 миллионов лет назад. Трудно знать, какими они были, поскольку они были животными с мягким телом и не оставили прямых окаменелостей. Но мы можем использовать сравнение между животными, что существуют, чтобы узнать наших общих предков" , — отметил молекулярный биолог и автор исследования из Калифорнийского университета в Беркли Дэниел Рохсар.

Что известно о медузах-ктенофорах

Ктенофоры, которые обычно называют "гребешками" через строение их тела, известны группами ресничек, которые они используют для плавания в поисках пищи. Так, они являются самыми большими животными, плавающими таким образом.

В зависимости от вида взрослые гребешки имеют размеры от нескольких миллиметров до 1,5 м.

Что интересно, почти все представители этого вида хищники, питающиеся микроскопическими личинками и даже мелкими ракообразными. Однако среди них также есть исключения, которые ведут паразитический образ жизни.

Встречаются в большинстве морских сред: от полярных вод до тропиков; у берегов и поверхностных вод до океанских глубин.

Одним из представителей этого вида является калифорнийский морской крыжовник. Он имеет восемь комплектов ресничек, проходящих по сторонам, которые используются, чтобы плавать в поисках пищи.

Напомним, что немецкие инженеры создали похожего на медузу мягкого робота, который может захватывать мусор из воды. Медузоподобный способ плавания позволяет бесконтактно хватать предметы, управляя потоками жидкости.