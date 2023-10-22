Ученые выступили против теории Дарвина и выдвинули новый закон эволюции
Группа ученых предложила новый закон природы, позволяющий описать эволюцию практически всего существующего во Вселенной. Основные аспекты данного закона отсутствуют в теории Дарвина, которую можно применять только к эволюции живых существ на Земле.
Об этом говорится в издании Axios.
Суть нового закона
Известно, что теорию эволюции Дарвина, в основе которой лежит естественный отбор, можно использовать только к живым организмам. В то же время "Новый отсутствующий закон природы" можно применять и для неживых объектов.
Согласно новому закону, сложные природные системы способны развиваться к большему разнообразию и сложности. В нем также говорится, что в будущем в неживых системах, таких как атомы, планеты и звезды произойдет тот самый эволюционный отбор, который когда-то описал Дарвин для живых организмов.
Так, в основе нового закона лежат три закономерности:
- Стабильность — для того чтобы развитие продолжалось, будет происходить отбор стабильных конфигураций атомов и молекул;
- Новизна — это свидетельствует о способности систем обретать новые конфигурации, приводящие к появлению новых свойств и особенностей;
- Способность системы продолжать базовые процессы.
Напомним, ученые рассказывали, действительно ли мы все созданы из звездной пыли и звездам пришлось умереть, чтобы подарить новую жизнь.
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