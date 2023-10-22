Ученые выступили против теории Дарвина и выдвинули новый закон эволюции

Ученые в лаборатории. Фото иллюстративное: google

Группа ученых предложила новый закон природы, позволяющий описать эволюцию практически всего существующего во Вселенной. Основные аспекты данного закона отсутствуют в теории Дарвина, которую можно применять только к эволюции живых существ на Земле.

Об этом говорится в издании Axios.

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Суть нового закона

Известно, что теорию эволюции Дарвина, в основе которой лежит естественный отбор, можно использовать только к живым организмам. В то же время "Новый отсутствующий закон природы" можно применять и для неживых объектов.

Согласно новому закону, сложные природные системы способны развиваться к большему разнообразию и сложности. В нем также говорится, что в будущем в неживых системах, таких как атомы, планеты и звезды произойдет тот самый эволюционный отбор, который когда-то описал Дарвин для живых организмов.

Так, в основе нового закона лежат три закономерности:

Стабильность — для того чтобы развитие продолжалось, будет происходить отбор стабильных конфигураций атомов и молекул;

Новизна — это свидетельствует о способности систем обретать новые конфигурации, приводящие к появлению новых свойств и особенностей;

Способность системы продолжать базовые процессы.

Напомним, ученые рассказывали, действительно ли мы все созданы из звездной пыли и звездам пришлось умереть, чтобы подарить новую жизнь.