Ученые из Китая опубликовали данные исследований коронавируса в Ухане

Коронавирус. Фото: google.com

Китайские ученые из Центра контроля и профилактики заболеваний начали исследовать образцы морепродуктов и животных, собранные на рынке в Ухане еще в январе 2020 года, когда стало известно, что одни из первых инфицированных COVID-19 контактировали с морепродуктами на этом рынке. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature только в апреле 2023 года после многочисленных призывов, в частности, со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом пишет журнал Nature.

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Исследование проводилось на территории рынка морепродуктов и диких животных Хуанань и вокруг него. Ученые изучили 1380 образцов, включая 923 образца окружающей среды и 457 образцов от 18 видов животных — бездомных и аквариумных. Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в 73 образцах окружающей среды, но не был найден ни в одном образце животных.

Китайские исследователи отмечают, что на основе этих данных недостаточно, чтобы утверждать, что SARS-CoV-2 возник из-за передачи от животного к человеку. Они добавляют, что происхождение вируса до сих пор остается неопределенным.

Некоторые ученые призывают к осторожности при интерпретации результатов исследования, обнародование которого заняло три года. Однако, если будут найдены новые данные о случаях или событиях, произошедших в начале декабря или ноября 2019 года или раньше, то это может помочь точнее установить происхождение вируса.

Напомним, что высшие лидеры Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19. Они утверждают, что уровень смертности самый низкий в мире, хотя эксперты и ставят под сомнение данные Пекина.