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Вчені з Китаю опублікували дані досліджень коронавірусу в Ухані

8 квітня 2023 15:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Коронавірус. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Китайські вчені з Центру контролю та профілактики захворювань почали досліджувати зразки морепродуктів та тварин, зібрані на ринку в Ухані ще у січні 2020 року, коли стало відомо, що одні з перших інфікованих COVID-19 контактували з морепродуктами на цьому ринку. Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature лише у квітні 2023 року після численних закликів, зокрема з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це пише журнал Nature .

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Нове дослідження

Дослідження проводилося на території ринку морепродуктів та диких тварин Хуанань та навколо нього. Вчені вивчили 1380 зразків, включаючи 923 зразки довкілля та 457 зразків від 18 видів тварин — безпритульних та акваріумних. Вірус SARS-CoV-2 був виявлений у 73 зразках навколишнього середовища, але не був знайдений у жодному зразку тварин.

Китайські дослідники зазначають, що на основі цих даних недостатньо, щоб стверджувати, що SARS-CoV-2 виник через передачу від тварини до людини. Вони додають, що походження вірусу досі залишається невизначеним.

Деякі вчені закликають до обережності під час інтерпретації результатів дослідження, оприлюднення якого зайняло три роки. Однак, якщо будуть знайдені нові дані про випадки чи події, що відбулися на початку грудня чи листопада 2019 року або раніше, це може допомогти точніше встановити походження вірусу.

Дивними обставинами оточено походження SARS-CoV-2. Існують різні гіпотези про походження вірусу, включаючи версію про те, що пандемію викликав витік з лабораторії в Ухані, що було зазначено у звіті Федерального бюро розслідувань США (ФБР), яке викликало вимоги США від Китаю розсекретити

Нагадаємо, що вищі лідери Китаю оголосили про "рішучу перемогу" над COVID-19 . Вони стверджують, що рівень смертності найнижчий у світі, хоча експерти ставлять під сумнів дані Пекіна.

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