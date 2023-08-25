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Ученые обнаружили полярное сияние вне Солнечной системы

25 августа 2023 17:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученые обнаружили полярное сияние вне Солнечной системы
Полярное сияние. Фото: Freepik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Ученые впервые обнаружили явление, аналогичное радиационным поясам, формирующим полярное сияние, вне пределов нашей Солнечной системы. Исследование проводилось в районе коричневого карлика.

Об этом пишет Space.

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В сообщении указывается, что коричневые карлики по своим свойствам напоминают газовые гиганты, но в то же время они не являются полноценными звездами, так как в их ядрах отсутствует процесс водородного синтеза.

Аналог полярного сияния был замечен у коричневого карлика с названием LSR J1835+3259, находящегося на удалении примерно в 18,5 световых лет от нашей планеты. До этого аналогичные радиационные явления были зафиксированы только у Земли и Юпитера, но у них структура была иной.

Примечательно, что сияние у коричневого карлика превышает аналогичное явление на Юпитере в 10 тысяч раз. Кроме того, предполагается, что рядом с карликом может находиться планета или спутник, в зависимости от того, как классифицировать основной объект.

Ученые утверждают, что этот коричневый карлик представляет большой интерес для исследователей вселенной. Астрономы намерены провести дополнительное изучение LSR J1835+3259 и выяснить, существует ли в его окрестностях другой космический объект.

Напомним, что ученые решили провести исследования, чтобы понять влияние загадочных гравитационных волн на орбиты планет нашей Солнечной системы — Нептуна и Урана. Согласно их предположениям, причиной может быть объект, имеющий размеры с планету в нашей Солнечной системе.

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